從頭到腳、從裡到外，包辦每位男性帥氣行頭，「PK褲子大王」高雄起家，是總裁楊政城一手打造的正港本土品牌，最初以廣告標語「再大的鳥都裝得下，再小的鳥都不放過！」打響名號，如今PK品牌邁入第30年，增加女裝，訴求「沒有鳥也能掌握！」並持續研發功能性產品，奠定PK臺灣優質褲裝品牌基礎，規劃朝國外發展，「亞洲褲王」將是他們的全新Slogan。

讀世新大學新聞科班出身的楊政城，第一份工作是記者，同時兼開彩色沖印店，他說，「小時候家裡辛苦，出社會後只想著努力賺錢！」在認識從事服裝業的妻子楊琬琪後，從服飾業看見獲利機會，一向投資眼光敏銳、做事充滿衝勁的他，決定開一家褲子專賣店，「自創品牌PK褲子大王」只賣褲子，創業宣示為王的志氣！

楊政城的第一家「褲子大王」開在光華路上，租下透天一、二樓，房間就跟倉庫在一起，那時候妻子跟他一起住進去，共同白手起家、吃苦打拚；他運用自身新聞媒體專長，以「港都第一家褲子專門店」打造話題，吸引各家媒體爭相報導，各地客人爭相購買，把小小一間店擠得水泄不通。

「看到店裡都是客人，賣到供不應求，我知道我成功了！」他邊回想邊激動地說，針對許多買不到商品的客人，像是特小超大尺碼、顧客喜好物、訂製、加口袋等，他一一做下筆記，找適合的廠商合作，慢慢建構起完整的商品銷售服務建立連鎖門市，PK褲子大王品牌走過30年的今天，每間門市褲子款式尺碼十分齊全，包含26到70腰的褲子，蛇腰到牛腰都適合，是貨真價實的褲子大王。

PK褲子大王店內商品玲琅滿目，能打理每位男性從頭到腳、從裡到外的行頭。(攝影/Carter)

研發專利商品 拓展消費客群

為塑造品牌形象，楊政城自創品牌「PK褲子大王」，PK意指Pants Kingdom，並大打廣告標語「再大的鳥都裝得下，再小的鳥都不放過！」他的事業一飛沖天，全盛時期全臺共38家門市，現在調整為北中南共6家直營門市，並以網路店舖相輔相成，因應網路崛起趨勢。

PK褲子大王最具代表性特色是店內有齊全的褲子尺寸，連70腰褲子也有現貨。(攝影/Carter)

他接著強調，「因『再大的鳥都裝得下』這句Slogan太響亮，讓多數人誤以為我們是大尺碼男性褲子專賣店，現在還要加上一句『沒有鳥也能掌握！』」象徵著品牌正轉型中，不僅店內賣起女性及百貨用品，包含衣服、褲子、香水、精品百貨等，隨著流行邁進，針對年輕族群，時下最夯的韓風修身版型，可依照客戶需求專業修改；而訂製服務做加大尺碼的褲子仍是最具代表性服務，近年曾賣過89腰的褲子、還為藝人製作五個人都塞得下的超大牛仔褲。

PK褲子大王研發專利產品，特別注重功能設計符合人體工學，其特色產品包含獨家研發專利產品「會呼吸的褲子」與「抗磁波智慧功能褲」，前者的彈性腰圍設計，用良好且透氣舒適的機能布製成，後者則採用抗磁波布縫製，訴求防止電腦、手機電磁波。

PK褲子大王獨家專利商品「會呼吸的褲子」與「抗磁波智慧功能褲」，產品注重功能設計符合人體工學。(攝影/Carter)

擴大事業版圖 要當亞洲褲王

從說話談吐、舉手投足之間，看得出楊政城的霸氣性格，他的個人特色也展現在企圖心，他與我們分享，當面臨困難時，就會相信自己的眼光，投入其他更有機會的事業，「『PK精神』（Player Killing）說的就是，不認輸、往前衝，沒有後退的餘地！」一步步開創事業版圖，除了PK褲子大王，還跨足藥妝、旅館、餐飲業，並在企業總部一樓開設鳥巢咖啡，銷售濾掛式咖啡等產品。

PK褲子大王是他白手起家的事業，有著猶如起家厝特殊的情感。今年將針對門市全面改裝，嶄新設計呈現北中南旗艦店氣勢，加上全新官網設計、搭配線上直播，細數從自創品牌開始一路走來的歷程，楊政城說，之後將立足臺灣，走向國際、放眼世界，「PK褲子大王，將邁向成為亞洲褲王！」

今年成立第30年的PK褲子大王，將針對門市全面改裝，嶄新設計呈現北中南旗艦店氣勢。(攝影/Carter)

• PK褲子大王

地址：高雄市前鎮區民權二路648號

電話：（07）333-1111

時間：11:00～20:00

FB：台灣褲子大王

本文作者：王亭云

(本文摘自《高雄畫刊》2023/02)