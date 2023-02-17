過去許多科幻大作超前演繹人工智慧（AI）世界，隨著近期聊天機器人ChatGPT爆紅全球，展示十分人性化的對答，也掀起人工智慧話題，是會帶來科技的革新，又或者如電影劇情般有著災難性的影響？特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日警告，人工智慧將是人類文明面臨的最大風險之一。

CNBC報導，馬斯克是ChatGP開發商OpenAI聯合創辦人，他周三（15日）於杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「人工智慧已經取得令人難以置信的進步，這也是我們需要擔心的」。

馬斯克說，人工智慧是人類文明未來面臨最大的風險之一，它有好的一面也有壞的一面，擁有極具希望的前景、強大的能力，但同時也伴隨著巨大的危險。他說，人工智慧實則早就有很大的進步，只是沒有讓多數用戶訪問的平台，而ChatGPT向世人展現了人工智慧已經變得如此先進。

馬斯克擔憂表示，汽車、飛機及藥品都有監管安全規範，但人工智慧卻沒有任何法規來規範其發展，「坦白說，我認為需要規範人工智慧安全，這其實比汽車、飛機和藥品對社會可能構成更大的風險」。馬斯克補充，監管或許會拖累人工智慧發展的速度，但這是一件好事。

事實上，馬斯克過去曾警告過人工智慧不受控的危險性，甚至認為危險程度超越核彈。

馬斯克是OpenAI的聯合創辦人，已經於2018年離開董事會，不再持有股份，他說「最初它是一個開源非營利機構，如今是閉源的營利公司，我並未持有OpenAI股份，也不是董事，無法以任何方式控制它」。