已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘，日前已一句「在等國民黨一個辦法」，引爆外界討論是否會參選2024總統，而根據《TPOC台灣議題研究中心》的最新數據表示，郭台銘無論搭配民眾黨主席柯文哲、立法院前院長王金平，亦或是國民黨主席朱立倫，網路好感度都比不上民進黨主席賴清德搭配駐美代表蕭美琴，以及新北市長侯友宜搭配台中市長盧秀燕的組合。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」的分析指出，在郭台銘跟王金平會面後，批評郭台銘的聲量佔整體討論量的7成，網友對於郭台銘想參選總統似乎並不埋單。該份報導更近一步分析郭台銘與其他國民黨黨政要角搭配的網路情緒聲量與好感度，結果數據顯示，不論郭台銘搭配柯文哲、王金平還是朱立倫，網路好感度都比不上綠營的「德美配」，以及國民黨的「侯盧配」組合。

該份報導更指出，民進黨的「賴蕭配」好感度高達0.87為最高，而國民黨的「侯盧配」好感度則為0.84緊追在後，同時「郭朱配」好感度僅0.49、「郭王配」僅0.45、「郭柯配」只有0.39敬陪末座。該份報導也強調，「如今郭台銘想重披藍袍選總統，恐需重新取得藍營內部的信任，從他目前好感度落後的情況來看，不可能靠一句『非綠大聯盟』就扭轉藍營支持者對他的印象」。