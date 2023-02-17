鴻海創辦人郭台銘表態爭取重回國民黨投入2024總統初選，黨內呼聲最高的新北市長侯友宜至今按兵不動，侯友宜16日出席行政院會後受訪時表示，新北事情很多，會把市政願景目標擺在最重要的角色。對此，國民黨立委游毓蘭16日就表示，「侯友宜對2024應有準備，4月初是侯第二任市長就職百日，到時政績可成2024通行票」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，游毓蘭表示，在去年的九合一選舉，和侯友宜競爭參選新北市長的民進黨林佳龍，其實已經幫侯友宜打過「預防針」，到處宣揚侯友宜可能去選總統，結果新北市民依然用行動來支持，選擇讓侯友宜繼續連任。游毓蘭更強調，國民黨2024就是要贏，而國民黨黨主席朱立倫被稱為政治精算師，這個算盤相信朱立倫還是可以打出來的。

該份報導更指出，游毓蘭強調，侯友宜如果有心參選2024，「那等侯友宜第二任的市長任期上任100天，約莫是在4月初，到時執政百日的政績，可以是侯友宜的通行票，如果執政百日做不好，就會變成罰單」，而侯友宜應該也是有所準備，因此民眾可以看侯友宜在執政百日後的態度。