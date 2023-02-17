美國眾議院前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2022年8月2日訪台，她近期在接受美國媒體訪問時透露，台積電創辦人張忠謀曾提到，美國想要獨占全球半導體市場有點太天真了；另外張還強調，要有安全的半導體生產地，美方還不如繼續加大投資台灣的力道。對此，資深媒體人吳子嘉近日表示，張忠謀說得很好，但美國為了自身的利益，絕對不會聽的。

吳子嘉在節目《關鍵時刻》指出，張忠謀直接告訴裴洛西，美國高階人才都去搞金融，不做高科技製造，且在美國產業不會做低階的情況下，等於是已經沒有製造業了，「這是一個大問題，這是美國深層的問題。」他接著表示，台積電在亞利桑那做晶片廠，「這個廠成功了沒有？當然沒有，該廠的成本，美國一定要補貼，而且90%給蘋果等消費者包完了，美國軍方只拿到10%的產能。」

他進一步分析，經過中國大陸跟美國合作40年後，美方的生產事業已經崩盤掉了，張忠謀此番話就點出這個核心問題；另外就是地緣政治，張直接和裴洛西嗆聲，但這個問題已經不是一個眾議院議長可以回答得出來的。

吳子嘉強調，按照2017年以前的邏輯，台積電要發大財，就要「中國製造、中國設廠」，張忠謀是針對整個台積電半導體代工業來看問題。但他也直言，張忠謀跟裴洛西說得這段話是沒有效果的，美國不會保護台灣，並且還要維持戰略模糊的概念。