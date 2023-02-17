美國財政部美東時間15日公布2022年12月的國際資本流動報告（TIC），中國美債總持倉續創2010年6月以來新低，連續8個月低於1兆美元。前立委郭正亮16日在《國民大會》指出，外傳中國要減到2008年的水位5800億，當中方一直賣，美債的價格就會跌。且美國總統拜登上任才2年，美債就從24兆攀升到31.4兆，現在只差780億要到舉債上限，所以拜登就是敗家總統，預期到8月美國政府就破產了，所以財長葉倫當然很緊張。

郭正亮表示，因為美國升息已經到差不多了，人家也不預期你會再升息，然後你今年的經濟，IMF（國際貨幣基金）認為大概1.4％（經濟成長率），亞洲都比你高。所以很多人就認為，美債大概也到頂了，陸續在賣。當然也包括他去制裁俄羅斯，像中國這種國家就在做避險，我幹嘛持那麼大的部位？

郭正亮指出，中國已經減到8700億了，外傳他要減到2008年的水位，就是5800億，那等於還要再賣2900億。當你一直賣，那美國美債就賣不出去，美債的價格就會跌。所以(美財長)葉倫當然會緊張，這個是一個部分。

「可是我不認為中國會聽他的啦！因為中美關係現在非常不好。」郭正亮強調，另外一個就是，你這個拜登就是一個敗家子！拜登上任才多久？2年，然後美債就從24兆攀升到31.4兆，才2年就7兆多，增加那麼多。然後2021年12月，人家舉債上限給你拉高2.5兆，結果到現在才13個月，他現在只差780億要到(上限)了，「所以你這個就是敗家總統！你就只會印錢嘛！我認為他的民調都是印錢堆出來的啦！」

郭正亮直言，所以他現在沒錢了，不知道該怎麼辦。那共和黨幹嘛幫你？共和黨就要求你那個行政部門裁量的預算要給我統刪，拜登現在當然不要，就卡住了。那780億，財政部幫他週轉，預期到8月，美國政府就破產了！所以葉倫當然很緊張。