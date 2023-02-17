許姓女子親曝與老公的「相遇」，也因為媽祖的保佑，讓她喜獲麟兒。

苗栗縣通霄鎮白沙屯12日凌晨起駕後，今年多達15萬名香燈腳一路隨行，有1名來自台中香燈腳許姓女子，10年前還是單身1人的她，還以為這輩子恐要孤獨終身，沒想到在2013年白沙屯媽祖回鑾駐駕慈后宮那一晚，她與「粉紅超跑」合照，竟是與老公「相遇」的開始，也牽起2人的緣分，而且年過40的她，也因為媽祖喜獲麟兒。

許女接受「中時新聞網」採訪，她表示自營手工皮革店，下班後收到好友的邀請到慈后宮拜拜，當為當時臉書正盛行打卡，便與好友們在媽祖的「粉紅超跑」前拍照打卡，事情過後4年，2017年時，當時老公傳訊給她表示「要送結緣品」，但她認為「結緣品」有緣就會拿到，不須刻意送，不過這個「拒絕」也開啟了2人的緣分。

許女也透露，後來和當時還是男友的老公聊到，2013年她與好友晚上到慈后宮拜拜，並且與媽祖的「粉紅超跑」拍照時，老公卻向她表示「那個時段剛好在顧鑾轎」，後來她翻了臉書的動態回顧，正巧拍到老公在「顧轎」樣子，2人玄奇的「相遇」竟早已安排好了。

許姓女子親曝與老公的「相遇」，也因為媽祖的保佑，讓她喜獲麟兒。（翻攝影片）

她表示與老公結婚後，在某天想著媽祖進香時，要做什麼結緣品送出去，後來她做了一個夢，夢中有位阿伯騎著腳踏車到她的店門口，拿了一張「紅紙」給她，並告訴她要「孝順」，阿伯也向她表示要去環島，便看著阿伯的腳踏車頭插了1支像是「白沙屯的頭旗」離開。

她也從「旗子」獲得靈感，那一年她打樣了「御守」結緣品，但正要出發進香活動前2天，竟發現自己懷孕了，不過當年還是堅持跟完進香活動，雖然歷經「出血」狀況，但還是順利走完並將兒子生下來。

她生完兒子隔年的進香活動中，正當她和老公聊著兒子要取什麼名字，一旁的友人聽完2人討論出的名字「宥昊」，也聯想到她說過曾夢到阿伯說「要孝順」，「孝順」的閩南語音調就像是「宥昊」，種種的巧合瞬間讓她感到非常驚奇，認為阿伯就是來送她孩子的。