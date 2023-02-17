美國之音報導，近日美國軍方接連派出先進戰鬥機，發射AIM-9X響尾蛇飛彈(Sidewinders)，擊落進入北美上空的不明飛行物(偵察氣球)，這引發外界質疑「用每枚價值近50萬美元的飛彈打氣球，是大材小用」。然而軍事專家表示，擊毀氣球其實相當危險複雜，響尾蛇飛彈是目前看來的最佳選項。

商業內幕(BusinessInsider)報導，軍用氣球的歷史很悠久，從拿破崙戰爭開始就有觀測氣球。到了第一次世界大戰初期，氣球仍然是主要的觀察工具，然而，新興的飛機也被發明，這使得氣球成為戰鬥機的主要打擊目標，擊落氣球與擊落敵機是同等地位，同樣令人尊敬，例如美國的法蘭克‧路克(Frank Luke)，他在戰爭期間擊落了14個氣球。

在一戰時期，那些老式的「氣球破壞者」雙翼戰機，使用機槍來射擊氣球，通常在機槍子彈裡配備燃燒彈，以點然氣球裡的氫氣，成功點燃後，會在空中產生巨大爆炸，四處飛濺的碎片與鋼纜都是戰機殺手，因此戰機必須及時避開。

由於氫氣易燃易爆，之後的氣球填充的是不燃的氦氣，但是擊落氣球的風險和挑戰然存在。北美防空部司令格林‧馮漢克(Glen VanHerck)說：「美國空軍確實考慮過用機砲擊落氣球，但是飛行員都覺得機砲攻擊的風險太大。」

「它的速度很慢，而飛機的速度很快，這是一個飛行安全問題，必須離物體很近才看到它，如果用機砲，射擊時間非常短，而且就算擊落，也可能沒有足夠的逃脫時間。」

那麼，用AIM-120這種中程飛彈如何? 馮漢克也認為AIM-120不合適。他說：「氣球的雷達回波截面很小，要保持雷達追踪非常困難。因此，用AIM-120這種雷達導引飛彈，成功率更低。」

剩下的就是AIM-9X，這是自響尾蛇飛彈的最新版本，早期的響尾蛇飛彈射程只有5公里，但一些消息來源認定， AIM-9X 的射程超過30公里。

很難想像，第一代響尾蛇飛彈在1950年代就已問世，它是一種熱源追踪式飛彈，噴著高溫氣體的引擎，是很合適的追踪目標，因此它不需要飛行員額外照明，是一種「射後不理」的飛彈。

響尾蛇飛彈是天才工程師威廉‧麥克萊恩(William B. McLean)的巧妙之作。麥克萊恩其實是一名物理學家，專精核物理。1935年獲加州理工學院碩士學位， 1940年進入美國國家標準局工作，此時遇上太平洋戰爭爆發，於是主要的業務就以軍械設備測試工作為主，其間接觸到近炸引信的設計。1945 年，他改到加中國湖(China Lake)的海軍武器中心工作，負責開發熱感引信，他成功研發出硫化鉛近炸引信。。到了1946年，聽說美國軍方正在競標新一代空用武器，也就是雷達導引空對空飛彈。然而，當時的電子元件相當巨大，按當時的科技，空對空飛彈會異常笨重。

麥克萊恩推斷，如果近炸引信可以讀取紅外訊跡以啟動引爆，那麼它們也應該能夠跟踪紅外信號，進而開發出又小又輕的尋格器。一開始，軍方對他的意見並沒有特別重視，但仍然撥給他一件研究經費與實驗室，由他自己招募研究人員，該計畫稱為「當地引信計畫602號」(Local Fuze Project 602)，其他單位則戲稱那是「麥克萊恩的突發奇想」。

到了1951 年，麥克萊恩的研究已有小成，他也為這種飛彈想出了一個合適的名字-「響尾蛇」，此時這是一種可以感應體溫來探測獵物的毒蛇，相當合適。提交給軍械局 (BUORD) 副局長迪克帕森斯上將("Deak" Parsons)展示後，上將對這個研究相當滿意，獲得試開發的機會，很快的到1952年，1953 年，編號XAAM-N-7的實驗性響尾蛇飛彈，成功擊落了第一架目標無人機，證明概念的有效性。後來這批預產型更改編號為GAR-8(GAR 是「導向空射火箭」的縮寫)，後再改為AIM-9A，響尾蛇正式問世。

響尾蛇飛彈的首次實戰發生在台海兩岸，1958年9月24日，在浙江溫州灣上空爆發大規模空戰，空軍的F-86戰機派出12架，其中4架攜帶響尾蛇飛彈，是役，有3或4架共軍戰機被響尾蛇飛彈所擊落。 但也有未命中的飛彈落海，被大陸方面拾去，經過蘇聯專家研究後，形成共產世界的第一代空對空飛彈R-13。