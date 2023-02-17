傳奇歌手劉文正被前經紀人夏玉清「賜死」，引起外界撻伐，昨(16日)資深媒體人謝國安公開他上月返美時，在班機上大鬧的現場影片，只見他大聲咆哮逼空服員幫忙穿襪子，在屢勸不聽後，於是交給美國警察帶走處理，不過，有飛機空服員指出，夏玉順很順利就脫身，後來還飛往東京，目的是找歐陽菲菲吃飯。

根據《三立新聞網》報導，有空服員出面指控，他表示畫面中的男性是座艙長，因夏玉順的情況失控，才會限制他的行動；至於是否真有要求幫忙穿襪子？空服員透露，是一名女座艙長幫忙穿襪子、陪他聊天，此外，空服員也提到作為公眾人物的夏玉順，被美國警察帶走，但皆沒有爆出新聞、後續沒被列為黑名單，卻在誤傳劉文正死訊時，此事才被重提，懷疑他想放煙霧彈蓋過事情。

夏玉順飛機大鬧一事，被空服員質疑是在放煙霧彈。(圖/謝國安 臉書)

空服員接著爆料夏玉順的行蹤，表示事發的1月29日到現在，已知夏玉順搭了舊金山到台北，以及台北到東京的班機，後續到現在則皆不清楚，但據打聽結果，上次飛往東京是去找旅日巨星歐陽菲菲聚餐，但只待了一天，最後空服員不忘透露，這些事均是夏玉順要空服員陪他聊天時自己說的，吐槽他樂於吹噓自己的豐功偉業。

此前，謝國安在臉書透露，夏玉順已不只一次在機上大鬧，在空服員的眼裡，無疑是一名奧客，並曬出和空服員之間的對話紀錄，可見對方指控：「在我們公司是出了名的爛客人，像皇帝一樣要人家幫他穿衣服，還要幫他穿鞋」，讓謝國安看不下去痛批：「空服員是人，不是僕人。在此對華航空服員說，辛苦了。」