民進黨中執會15日通過《黨職人員選舉辦法》第9條條文修正案，刪除10年條款限制，未來黑道無法參與黨職。國民黨台北市議員徐巧芯16日在《新聞大白話》節目小爆料，秀出側翼群組截圖指出，綠營側翼網軍對民進黨主席賴清德非常不爽，喊「賴定下來的審查機制太受傷了」，直呼賴連自己的基本盤都沒辦法搞定。總統蔡英文不想跛腳，對賴推學倫、排黑一定很有感，所以賴清真的不要太得意，不然很容易會開高走低。

徐巧芯秀出側翼群組截圖說，他們在討論到林智堅撤回台大訴願的事情的時候，最後討論的結論是什麼呢？「賴定下來的審查機制太受傷了」，所以他們認為林智堅本來就不該道歉也不用道歉，今天他之所以要道歉的原因就是，都是賴清德！所以昨天網路上面一大堆人在罵賴清德。

「全部都是綠的啊！」徐巧芯質疑，所以你連自己的基本盤都沒有辦法搞定，那些側翼也好網軍也好，他現在可能不只是不幫你，他甚至可能會反過頭來咬你，那這樣對你往2024大位去選的時候，他真的能夠服眾嗎？所以蔡賴鬥這件事情現在雖然沒有在檯面上，可是蔡英文她就在乎兩件事，第一件事是美國爸爸怎麼想，第二件事是自己會不會跛腳？她一定很感覺到，賴清德為什麼在這個時候去推學倫、推黃承國排黑條款？

「因為你在刷存在感，刷你黨主席的存在感跟權威感。」徐巧芯說，因為蔡英文掌握了府院，所以什麼福利、政策，都是蔡英文跟鄭文燦他們在決定的，賴清德好像啞巴一樣，沒有發揮的空間。所以為了要搶版面，他當然就講學倫的問題、黑金的問題，那不就是直指民進黨的不對嗎？

徐巧芯問，那請問民進黨現在當家掌權的是誰？就是蔡英文、陳建仁、鄭文燦這一夥人，所以學倫打了小英男孩，排黑打了黃承國，你說你要備戰2024，到底接下來背後會有多少人挺你，會是一個未知數。現在賴清德覺得自己很穩，民進黨大家都支持我，「再看看吧？」真正總統被提名的時間是5、6月，還有大概快半年的時間，你怎麼知道一定是你呢？所以賴清德真的不要太得意，不然很容易會開高走低。