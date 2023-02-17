新鮮鮭魚人人愛，不論是生魚片或是火烤都可說是享受。就有醫師分析，好市多挪威空運的鮮切鮭魚到底該怎麼買，自己使用「廢棄率」計算後，「這一段」是CP值最高，吃起來最爽的。

腎臟科醫師王介立在臉書PO文：「很久沒有好市多商品文了。這次是要解答我很久以來的一個疑問，到底空運鮮切鮭魚，買哪一段較划算？」，並使用廢棄率來計算。

王介立表示，廢棄率的意思，是指生食材中有多少部份是無法食用的。計算如下：魚頭每公斤469元，廢棄率35%，等於實價每公斤722元；魚身每公斤679元，廢棄率12.5%，等於實價每公斤775元；魚尾每公斤589元，廢棄率22%，實價為每公斤752元。最終結果，真實鮭魚肉價由貴到便宜，分別為魚身，再來是魚尾，最後才是魚頭。

王介立說，魚身最貴，但吃起來最爽，大口吃肉，骨頭問題較不必擔心，魚頭雖然最便宜，但吃起來非常費事，要慢慢挑肉啃骨頭，因此排序非常合理。他表示，雖然實價差距不大，但以後自己大概只會買魚身，厚度均於，烤起來比較不吃廚藝，較難失敗。

王介立最後補充，自己用140度上下火烤60至75分鐘，不會包起來，也不會退冰。不少網友看到也驚呼：「原來還可以這樣算」、「好厲害的分析」、「那醫師有推薦的烤箱嗎XD」，但也有人表示不同意見：「很多吃肉的人不懂啃骨的樂趣，骨邊肉的美味絕對不是大塊肉可以媲美的」、「不過我還是最愛吃魚頭，尤其是眼窩部分...」。