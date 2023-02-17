傳說中，獅子會把親生孩子推落懸崖，藉此鍛鍊生存能力。日前就有網友貼出一段影片，幼貓想要回窩，卻卡在上面不敢動，沒想到母親竟然做出一個舉動，讓網友全笑翻，直呼「傳說都是真的」、「果然是親生的」。

日本動物推特粉專「もふもふ動画」日前貼出一段短片，只見照片中的小小橘貓，想要回到窩裡，但因為高度關係，卡在箱子旁邊，發出可憐的哀號聲，遲遲無法跳下去，主人見狀還特地把貓窩調好位置，方便幼貓下來。

沒想到才剛調整好，在一旁的貓媽媽似乎看不下去，冷不防用「貓拳」一推，就把自己的孩子推下去，全程面無表情，讓一旁主人看了也哭笑不得。

影片上傳後超過80萬人觀看，1萬多人點讚，不少網友也忍不住留言：「原來獅子的傳說是真的」、「好的，我確定獅子也是貓科了」、「貓科動物怎麼都一個樣」、「果然是親生媽媽」、「貓媽媽就一副很不耐煩的樣子」、「看了莫名好笑」。