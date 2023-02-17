總統蔡英文元旦春節談話似有意開啟兩岸溝通大門，國民黨副主席夏立言訪陸也未受輿論批評，看似兩岸關係見到春暖花開曙光，近日卻突傳陸官員弔唁星雲團受阻，及陸訪台官員竟無法出外吃消夜等插曲。前立委郭正亮16日在《亮劍台灣》節目強調，兩岸氛圍開始趨緊，間諜氣球事件是一個轉捩點。民進黨美中對抗進入抗中保台2.0的機會，展開新的戰略，國民黨如果沒有看清、自己亂成一團，賴清德還是有機率反敗為勝。

「奇怪了！為什麼最近兩岸的氛圍又做了趨緊？」郭正亮提到，一切又開始「校調」了，民進黨又開始攻擊國民黨，怎麼跟蔡英文元旦、春節的講話大相逕庭？這怎麼回事呢？間諜氣球、流浪氣球事件，就是一個轉捩點。

郭正亮指出，嗅覺非常靈敏的民進黨，從2月3日的間諜氣球事件，迅速嗅到了美中有可能進入新的對抗。那今年又剛好有很多眾議院重要的代表要訪問台灣，然後蔡英文也想去訪美，所以他們嗅到了進入抗中保台2.0的機會，所以即將展開新的戰略戰術。

郭正亮強調，如果國民黨沒有看清這一點，沒有及早凝聚，讓自己(陣營)對大陸的政策達於共識，到了年底又亂成一團，「那我看2024，賴清德反敗為勝的機率，還是有的啦！」