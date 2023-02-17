歐洲主要股市今天受企業財報表現亮眼推升而收紅。倫敦FTSE 100指數盤中一度來到8047.06點，巴黎CAC 40指數達7387.29點，雙雙創下新高紀錄。
倫敦FTSE 100指數收漲14.70點或0.18%，來到8012.53點。
法蘭克福DAX指數上揚27.30點或0.18%，收在15533.64點。
巴黎CAC 40指數揚升65.30點或0.89%，收7366.16點。（譯者：楊昭彥）1120217
歐洲主要股市今天受企業財報表現亮眼推升而收紅。倫敦FTSE 100指數盤中一度來到8047.06點，巴黎CAC 40指數達7387.29點，雙雙創下新高紀錄。
倫敦FTSE 100指數收漲14.70點或0.18%，來到8012.53點。
法蘭克福DAX指數上揚27.30點或0.18%，收在15533.64點。
巴黎CAC 40指數揚升65.30點或0.89%，收7366.16點。（譯者：楊昭彥）1120217
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