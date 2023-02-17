大陸《央視》國防軍事頻道近日發布一項共軍兩棲登陸作戰演習的專題節目，報導描述演習過程指出，擔任進攻的紅方因輕敵冒進，遭到藍軍伏擊，才剛上岸就傷亡1/3，大量裝甲車被阻於山路中進退不得，戰場形勢頓時逆轉。這次節目中 一反常態地不以紅軍大獲全勝為演習最終結果，而是提醒戰場形勢多變，其目的顯然在於警惕對台兩棲作戰過不應過度樂觀與輕敵心態。而選擇此一題材製作軍方宣傳節目，很可能是受到俄烏戰爭的影響。

這集在大陸《央視》國防軍事頻道播出的欄目名為《國防故事》，是該頻道常態性地為共軍製作的軍事報導節目，近日播出的這集標題是「聯合作戰，陸海爭鋒」，報導了一場由東部戰區共軍第72集團軍兩棲合成旅進行的兩棲登陸對抗性演習。陸媒認為，節目的用意除了介紹兩棲登陸作戰備進展與部隊訓練成果之外，主要是警惕共軍不要有類似俄軍入侵烏克蘭時的傲慢自大心態。

東部戰區72集團軍以073型兩棲登陸艦運送登陸艇與部隊進行兩棲登陸作戰演習。圖為共軍073兩棲登陸艦。（圖／新華社）

這檔節目介紹的72集團軍隸屬於共軍東部戰區陸軍，軍部駐地設於浙江省湖州市。其前身是中共元帥賀龍所創建的紅2軍團，抗戰時改編為八路軍120師358旅，主要在西北區作戰，中共建國後整編為解放軍第1軍。它是當年韓戰時「抗美援朝」主力部隊之一，1985年中共百萬大裁軍時編入南京軍區。2016年成立5大軍區時擴編為72集團軍，隸屬於東部戰區，其中有至少有6個機械化兩棲裝甲合成旅編制，為對台兩棲登陸作戰的主力部隊。

《央視》的節目中指出，本次演習於東部海岸進行，擔任攻擊的紅方兩棲合成旅裝甲戰車試水完畢後集結，由駐泊海域的海軍兩棲攻擊艦編隊配合裝載裝戰車，對敵方藍軍所在位置進行兩棲登陸作戰。由於兩棲登陸作戰是現代戰爭中最複雜的軍事行動之一，需要各部隊密切協同配合，在跨海作戰中要求海上要「過得去」 、軍備人員要「裝得上」、抵達灘頭要「上得去」，這些都是演習重點難題。

演習中由共軍兩棲登陸艦運送的兩棲裝甲車直接泅水登陸灘頭。（圖／中國軍網）

據參演部隊人員表示，演習士兵兩棲作戰訓練時間僅1個月，與陸航部隊的直升機協同作戰，船艦登陸與直升機垂降登陸同時進行。紅軍主攻部隊是裝甲步兵連，以073兩棲登陸艦內的小型登陸艇運送，在抵達灘頭後便迅速與灘頭的藍軍接戰並取得勝利，隨即展開追擊。但是紅方進攻部首戰獲勝歡欣鼓舞之際，犯了輕敵冒進的大忌，乘勝追擊時陷入藍軍設好包圍圈的伏擊，總損失人數高達1/3，原本興高采烈的紅方部隊頓時不知所措，開上山路的裝甲步兵車也全部被堵在山路中，最後被判定落敗。

共軍兩棲作戰部隊除了船艦登陸之外，也透過陸航部隊的直升機協同作戰，平面登陸與立體垂降登陸同時進行。（圖／中新社）

中共軍方透過《央視》製作演習宣傳的節目極為常見，有趣的是，過往見諸報導演習中，結果幾乎都是代表共軍的「紅方」在對抗代表敵軍的「藍方」時大獲全勝，尤其是在模擬對台作戰的演習中，紅方獲勝隱含著政治正確的重要意義，若是藍方獲勝，雖然可以做為戰術檢討，但不太可能會出現在官方媒體的報導當中。這次在模擬攻台的兩棲登陸作戰演習中竟選擇了紅方登上灘頭不久就損失1/3人員，讓許多愛好軍事議題的讀者大為疑惑。一場戰術的專業討論卻因顏色的「政治正確」而轉為政治議題，細思之下令人啼笑皆非。不過由此次《央視》的節目取材可見，能讓紅軍大敗的演習見諸媒體，少了政治干擾，也是軍事專業與媒體專業上的進步。

不過這次《央視》節目的主題除了介紹兩棲登陸作戰涉及的內容，主要精神仍是傳達國防軍事訊息。雖說涉及政治上較敏感的對台作戰，但基本上還是把焦點放在戰術訓練專業上，尤其是才登陸不久就被包圍而損失1/3人員的裝甲步兵連敗績，只能算是普通陸地戰術的失策，與兩棲登陸戰術的運用無太大關係，只是正好出現在兩棲登陸的演習中而已。何況犯下戰術失誤的只是其中一個連，並非整體兩棲登陸作戰人員損失1/3，兩者之間還是有相當的差別。

東部戰區72集團軍兩棲部隊進行衝鋒快艇搶灘登陸。（圖／新華社）

當然，在實際作戰上，真實情況必然比演習更加殘酷。一般在中國最常被提起的是歷史上的金門古寧頭戰役，共軍在沒有充份準備下進行兩棲登陸作戰失敗，陣亡9000餘人，被俘近4000人。這場戰役規模並不太大，但對兩岸形勢影響深遠。許多軍事專家分析，如果未來中共發動對台戰爭，光是前期準備工作可能就長達半年，動員兵力至少是20萬人以上的規模，由於武器更加現代化，傷亡也會相當慘重，對全球經濟與地緣政治的影響將不小於俄烏戰爭。未來不論在什麼狀況下引爆台海戰爭，其代價恐怕都是這一代兩岸華人都難以承受的。