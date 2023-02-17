新北市板橋區黃姓男子（45歲）與大陸籍女友相愛10年，而女友近年罹患間質性肺炎，黃男不離不棄的守候，先後砸下百萬元為女友治病，並購買多台高價氧氣機，為了怕新冠肺炎疫情影響，他更自願放棄所有社交活動，一下班便衝回家照顧女友，真摯情誼堪稱是「愛情最感人模樣」，卻因不具伴侶身分無法為女友操辦後事，他希望政府能修改法規，讓相愛的人可以相送。

根據《戶籍法》《醫療法》《死亡資料通報辦法》等法令規定，民眾死亡後須由三等親內的親屬或配偶申請死亡證明書，才能以該證明書前往銀行、區公所、殯儀館、靈骨塔等處辦理後續流程。

死亡證明申請方式因親人去世的原因和地點而有所不同，大致可區分為「因病在醫院、診所過世」「因病於醫院、診所外地點過世」「非病死或疑似非病死」，必須分別向治療民眾的醫院診所、各地衛生所或受理就診或轉診的醫院診所、檢察機關申請。

至於黃男與女友的案例，由於他並非女友的親屬或配偶，無法向醫院申請女友的死亡證明書，因此對於女友的後事完全無法插手，只能由市政府依「無親人亡者」的模式代為辦理後事，並將其骨灰安放在公立靈骨塔中。

在女友生病期間，黃先生不離不棄守候，還自願放棄所有社交活動，真摯情誼讓人動容。（示意圖／123RF）

黃男回憶，「每日都要替她拍痰，一天都有快2000CC，我看了真的很難受。」「一台氧氣機大概要4萬8，她一年換了3台，但只要她能好，這其實都沒關係。」黃男提到，女友的醫藥費恐已超過百萬元，氧氣機也隨著病情變動而不斷更換，女友總是把「拖累」、「抱歉」這種話掛在嘴邊，自責話語讓他十分不捨。

「曾經答應她要一起去很多地方，現在都沒辦法了。」黃男提到，他們曾約定好，疫情過後要到日本京都欣賞美景和古蹟，還要去泰國的廟宇參拜，這些承諾如今已無法實踐，他更因並非女友的三等親而無法為她操辦後事，只能讓女友住進公有納骨塔，因此期望政府能更近人情、修改相關法規，讓相愛的人可以相送。

台北市第二殯儀館館長劉瑞隆表示，能幫忙辦理亡者後事者包括親屬和亡者生前遺囑指定的人，如往生者過去是公立安養機構住民，安養機構也能協助處理，接著便是政府機關。過去的確遇過有亡者的朋友想協助喪儀，因法規有其限制而無法同意，化妝更衣等接觸到遺體的行為也只能由公家機關處理，但朋友還是可以來參加告別式或到塔位探望，陪亡者走完人生最後一程。

為讓女友恢復健康，黃先生先後付出上百萬元為她治病，卻因沒有伴侶身分而無法為她操辦後事。（圖／趙世勳攝）

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