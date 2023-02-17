2024年總統大選 ，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高。名嘴黃世聰認為，總統蔡英文的另外一個翻版，很可能就是侯友宜。侯友宜最大的問題，始終在國民黨內部，侯友宜如果跨出國民黨，一定非常強。

黃世聰16日在《關鍵時刻》節目中表示，為什麼總統蔡英文當年這麼強，因為她不是典型的民進黨，尤其是蔡英文在民進黨最弱的北部、新北市、台北市，還有中產階級、大學以上，非常厲害。所以蔡英文最大的問題，反而出在民進黨本身。民進黨認為她的黨性不夠強，同理，其實她另外一個翻版，很有可能就是侯友宜。

黃世聰接著指出，侯友宜在國民黨最弱的中南部，可能會非常強。選舉的時候，你是哪裡人很重要，大家就是看人不親土親，因為侯友宜是南部人，這就是一個先天優勢。再加上侯友宜常講一個故事，他爸爸以前是在菜市場賣豬肉，對南部的選民非常有說服力。

黃世聰認為，侯友宜跟蔡英文是一樣的，他其實最大的問題，始終在國民黨內部本身，他如果跨出國民黨，一定非常強，因為他有吸票的能力。但是侯友宜在國民黨能不能出線，反而是最大的隱憂。