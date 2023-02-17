女人結婚生子多少都會擔心影響工作，且產後更是要面臨身心靈的變化，不過有小孩後也有機會「母憑子貴」。塔羅牌老師艾菲爾就點名5生肖的女子，生完小孩後「運勢大好」，第1名生肖龍事業運強，「生孩子後更是火上加火」。

艾菲爾老師在臉書發文列出生完小孩後「運勢大好」的生肖女

●第5名、生肖牛：

艾菲爾指出，家庭觀念強的肖牛女，本來就把結婚、生子排入人生大事，生孩子後，肖牛女會把全副精神放在老公、孩子身上，由於觀念較為保守的緣故，比起學業更重視孩子的品格是否優良，會嚴格的教養孩子，但也常常會心軟寵一下孩子，親子關係非常親暱。

生肖牛屬於「人生運勢倒吃甘蔗」的類型，隨著時間逐漸走大運，所以肖牛女生孩子後，更有動力、更有底氣接受生活挑戰，會發現無論是工作、財務、家庭關係，都漸入佳境。

●第四名、生肖雞：

善於持家、負責任的肖雞女，有著成為一家之長的潛力，對於肖雞女來說，生孩子意味著有更多的責任，她們也毫不畏懼的承擔，加上善於持家、勤儉的個性，會扶持整個家庭提升生活水平，得到全家人的尊敬。

人緣好的肖雞女，生孩子前就已相當得到公婆的喜愛，生孩子後公婆疼媽媽也疼孫，整個家族和樂融融，不會出現一般惱人的婆媳問題，要坐月子、工作後孩子需要人幫忙帶都不成問題，會得到家族成員強力支持。

●第三名、生肖蛇：

艾菲爾說，生孩子簡單、教孩子難，肖蛇女厲害的地方在於理性清晰的頭腦，教起孩子很有方法，不會讓家裡出現讓人頭疼的熊孩子，而是身邊鄰居街坊好友都羨慕的聰明可愛寶寶。

除教孩子厲害，肖蛇女還相當懂得打理自己，具有急財運的肖蛇女也相當懂得運用投資、兼差等方式貼補家用，成為讓老公、孩子都欽佩的超級媽媽。

●第二名、生肖羊：

溫柔、善於溝通的肖羊女本來就是家庭裡最重要的調和劑，有了孩子之後更能讓肖羊女的專長發揮的淋漓盡致，知道要如何按耐住大家的脾氣，因此老公不會在有小孩後想要逃避家庭，反而更想留在家裡一起養育孩子。

家庭運勢極強的肖羊女，生小孩後會進一步提升這方面的運勢，可能跟老公更有話題，感情再度升溫，或是老公對家人更好，變得更成熟。

●第一名、生肖龍：

肖龍女對家庭生活有著美好浪漫憧憬，尤其是希望變成年輕貌美的媽媽，到學校人家看不出來妳是媽媽。肖龍女不只會做夢，更懂得實踐，像是懂得保養自己，不會因為成為媽媽就放棄美貌，同時也充實自己，不會因年齡增長而變得落伍。

肖龍女事業運強，生孩子後更是火上加火，很多人認為有了孩子會成為工作的負擔，但對於肖龍女而言，有了孩子就像是人生旅途上多了可愛的小伙伴，工作起來更有勁。

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