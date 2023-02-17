好萊塢男星布魯斯威利(Bruce Willis)，去年3月因為失語症宣布息影後，雖可多次從家人動態中一窺近況，但粉絲們仍相當擔憂身體狀況。近日外媒爆出他罹患「額顳葉失智症」（Frontotemporal dementia ，FTD）的消息，對此，他的家人們在IG上指出：「溝通方面僅是布魯斯威利所面對的挑戰之一。」

據外媒《BBC》、《CNN》報導，布魯斯威利的家人在今(17)日稍早於IG上曬出一篇聲明，表示：「自從和大家分享布魯斯威利罹患失語症的消息後，收到了來自各界的關心，以及病友們的打氣，讓他們深受鼓勵。」本著這種精神，他們再度於IG上更新布魯斯威利的最新近況，指出：「更具體的診斷結果出來了，他被診斷出罹患『額顳葉失智症』。」

布魯斯威利的愛妻艾瑪赫明（Emma Heming）指出：「雖然這很痛苦，但終於有明確的診斷是一種解脫。」此外，更於聲明中和大家介紹FTD，「FTD 是最常見的癡呆症形式，並因診斷或需數年時間，因此 FTD 可能比我們所認為的更為常見，且現今仍未有治療此疾病的方法。」她也藉此機會向網友們呼籲，希望大眾能夠注意力集中在這種需要更多認識和研究的疾病上。

艾瑪赫明也分享了布魯斯威利的想法，表示：「他一直堅信，自己可以透過發聲來幫助他人，並以自身的影響力提高人們對大眾議題的關心。」認為能夠引起大家關注此病症也是件好事。而消息傳出後，大量網友也在貼文底下紛紛留言給予祝福：「聽到這個消息讓我很傷心，希望你們都能堅持下去」、「為你們祈禱」、「謝謝你們這麼開誠佈公地分享。」