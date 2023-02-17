全球百大創新機構獎今年評選方式延用雙軌制方法學，除了評選專利數量外，也特別針對企業收錄所有專利項目的影響力（Influence）、成功足跡（Success）、全球化（Globalization）、技術獨特性（Rarity）等指標評估與計分，更強調專利的質、量及影響力。

鴻海今年在各項指標表現均較去年提升，特別在「影響力指標」有優異表現。科睿唯安產品長Gordon Samson表示，鴻海持續展現卓越創新力，在創新影響力指標表現傑出。鴻海了解對現有挑戰提出創新想法及解決方案，不僅為自家業務帶來回報，也能促進社會進步。

鴻海目前有效專利數量達6萬1489件，各地區以美國、日本分占32.5％、27.3％最多，中國大陸及台灣則以22.4％、10.4％居次，顯示集團專利國際化布局策略。類型方面，ICT產品零組件占26.1％、奈米技術占20.9％、生產與製造技術占19.4％，分布相當廣泛。

鴻海表示，近年已將專利研發方向聚焦於電動車、數位健康、機器人等三大新興產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊等三項新技術領域，積極擴大相關專利投入，呼應集團新事業、新技術的發展方向。

鴻海集團中央智權總處處長林忠億表示，領先的創新研發能力與技術應用能力，是集團在環境與產業迅速變化中不變的堅持。連6年入選全球百大創新機構，是對集團致力專利領域的一大肯定，也是專利政策與創新文化的長期推動成果展現。

林忠億指出，鴻海持續解決更多更難的問題，並與社會共享集團解決方案。專利是鴻海分享知識與技術的管道，除了能服務客戶做出更好的產品，更用來幫助新創公司發展更多元的應用，發揮更大價值。

鴻海秉持「有質、有量、有多用」的專利策略與專利共享精神，除鼓勵同仁聚焦新專利技術開發，優化研發能量，精進智財品質外，去年公布「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整逾1400件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，協助降低新創公司前期研發成本。

鴻海表示，「鴻海專利扶植新創計畫」公布不到1年，已與2家新創公司簽約合作，分別授權人工智慧領域、空氣淨化設計專利等，協助該新創事業發展。

同時，針對專利智權對外應用，鴻海亦與多家知名加速器簽訂企業新創參與（CSE）合作備忘錄，從更多元角度幫助台灣新創公司，包括培養智慧財產的正確觀念認知。鴻海表示，未來會持續透過分享擴大專利影響力，為社會做出更多貢獻。