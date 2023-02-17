《櫃買市場》全達內控缺失 遭罰違約金5萬元 07:482023/02/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心針對全達公司(8068)內控缺失，處以違約金5萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，全達國際公司新增智能晶片及電動腳踏車相關業務，因內控內稽制度未確實落實致發生內控缺失，櫃買中心爰對該公司處以違約金新台幣5萬元。 《櫃買市場》獨立董事補選超時了 駿熠遭罰10萬元 櫃買中心16日將審議鏵友益公司上櫃案 櫃買中心13日將審議雄順公司上櫃案 #內控缺失 #5萬元 #全達 #處以違約金 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心2/16將審議鏵友益公司上櫃案 16:252023/02/13 財經 《食品股》獨董斥經營亂象 泰山：絕無迴避改善 07:472023/02/15 財經 櫃買中心2/13將審議雄順公司上櫃案 17:042023/02/08 財經 櫃買 今審議鏵友益上櫃案 04:102023/02/16 證券．權證 櫃買市場投資人講座 3月強勢登場 18:472023/02/13 財經 ETF外幣交易櫃檯買賣 有影 04:102023/02/06 證券．權證 陳永誠：櫃買中心今年三大業務重點方向 12:032023/01/30 財經 陳敏薰公開指控經營亂象 泰山派反擊「顛倒是非」 22:052023/02/14 財經 櫃買中心今日審議通過聯寶上櫃案 20:232023/01/31 財經 駿熠電 遭處違約金10萬 04:102023/02/02 證券．權證 櫃買中心海外招商 首站揮軍大馬、泰國 04:102023/02/16 財經要聞 櫃買中心2023年海外招商首站前進馬來西亞及泰國 22:282023/02/14 財經 櫃買中心審議通過雄順公司上櫃案 19:432023/02/13 財經 宏碁資訊自2/15起得為融資券交易 19:442023/02/14 財經 新春團拜，大老齊贊聲台股 陳永誠：衝股債雙核心 04:102023/01/31 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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