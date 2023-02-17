桃園市桃園區國際路二段昨（16）日凌晨發生一起死亡車禍，一名機車男騎士撞破護欄圍欄後，連人帶車摔入深14米坑洞，事隔5小時才被發現，送醫搶救後仍不治，而死者身分如今曝光，是曾在2018年獲得亞運金牌的「龍舟天菜」陳俞安。對此桃園水務局表示，事發地點的安全措施均正常運作，但家屬看完監視器，發現現場警示燈根本沒亮，痛斥「我們需要的是真相」。

桃園市1名機車騎士連人帶車摔進14米深下水道，死者是在2018勇奪亞運金牌的陳俞安。（賴佑維攝）

據了解，家屬至今仍未能接受事實，但初步查閱案發現場監視器畫面，並沒有看到工程警示燈有亮，只看到陳俞安的車燈，也要求警方調閱周邊監視器，家屬表示，「我們需要的是真相」，希望沒有任何包庇，「公平、公正、公開的處理，才能給俞安走的安詳、一個交代」。

陳俞安過去號稱「龍舟天菜」，在2018亞運拿下200公尺銀牌，並在500公尺及1000公尺項目摘金。陳俞安過去受訪時曾表示，高中畢業後，會繼續留在桃園跟母隊一起練習，並選擇就讀萬能科大加入學校龍舟隊，也完成高雄城市盃三連霸、台北國際龍舟賽四次冠軍，如今發生憾事令人備感不捨。

據了解，陳俞安昨（16）日因要參加活動外出，凌晨5時22分騎車沿著文中路往國際路騎乘時，因不明原因撞破下水道工程護欄及圍欄，摔進14米深的工作井。工程人員上班時，雖然發現護欄等防護設施被撞破，但因不時有肇逃狀況發生，以為與往常一樣，且工作井積水深達數米，騎士及機車已經沉到水下，工作人員一直到開始作業並進行抽水後，才發現有人受困。

桃園市消防局上午10時49分接獲報案，人員立即架設立坑救助、鏟式擔架協助脫困，但陳俞安被救出時，已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍回天乏術，12時7分宣告死亡。

桃園市水務局表示，事發後檢視現場安全措施布設，經初步查核，符合交通維持標準，包含警示燈及爆閃燈均正常運作、另有防護措施包括施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網皆有設置，均按營建署施工規範設置。

水務局也表示，後續會針對交通繁忙風險較高路口工作井，研擬強固措施，例如增設紐澤西護欄減輕萬一發生事故後衝撞墜落風險，對於市民傷亡，甚感遺憾與不捨。

警方則表示，本案將報請桃園地檢署相驗，釐清陳俞安死因，詳細事故原因仍待調查。