劉文正爆烏龍死訊！ 夏玉順曝發布假訊息原因 @chinatimesent

一代巨星劉文正日前遭前經紀人夏玉順公布死訊，指他去年因心肌梗塞離世，未料才隔一天，竟改口「劉文正還在世」，引發外界不滿砲轟，對此，白冰冰經紀人陳孝志爆料過去曾與夏玉順合作，未料對方為了留住藝人的經紀約，竟唆使捏造假消息，見他不願配合，竟直接把藝人帶走，讓陳孝志難掩怒火痛斥：「那張嘴真的是…」。

夏玉順日前捏造劉文正死訊，聲稱有人捧著大把鈔票要求復出，讓劉文正感到困擾，才會對外宣布過世，不過此說法並未被外界接受，對此，白冰冰經紀人陳孝志表示現在是網路無國際的時代，不是像過往年代可以亂編謊言，更指出不相信夏玉順捏造死訊的目的，忍不住砲轟：「我相信劉文正前輩絕不是像你說的那樣，以前跟你合作還不曉得你的個性跟那張嘴嗎⋯無言。」

話鋒一轉，陳孝志透露當年簽下日本男星加勢大周，引薦對方來台發展演藝事業，當時因為自己資歷尚淺，便找有經驗的夏玉順合作，一同負責經紀約，沒想到對方為了把加勢大周留在台灣，竟要求他放假消息，對外謊稱加勢大周負債破產、沒人氣，沒想到夏玉順見他不願配合，竟以「能力不足」為由，把藝人獨自帶走，行徑讓陳孝志相當傻眼。

夏玉順烏龍爆料劉文正死訊後，引發軒然大波，如今又傳出一月底在搭往美國的班機上大鬧商務艙，更曾要求空服員幫忙按摩、擦乳液，荒唐行徑讓機組員感到相當噁心，怒斥：「他是出名的爛客人」。