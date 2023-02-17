國民黨台北市議員紛紛喊出世代交替，國民黨台北市議員張斯綱日前宣布投入台北市第一選區（士林、北投區）立委選舉，劍指現任民進黨籍立委吳思瑤。張斯綱認為，因去年台北市長選舉，蔣萬安在士北區贏民進黨派出的陳時中，因此他有機會把這席拿下，並認為若爭取到15到20%中間選民選票，勝率會增加。

張斯綱日前指出，2024是國民黨重要一戰，國民黨要透過這次選舉徹底轉型，成為有朝氣、有機動戰力、有使命感的政黨，並在選戰過程中與總統候選人相互拉抬，帶動氣勢、翻轉局勢。張斯綱喊話，若進入立法院，第一件事就是要提案廢除NCC，並表示NCC當初的設想是獨立機關，作為媒體及電信業者的法規監管單位，但是現在的NCC，獨立性蕩然無存，甚至變成民進黨的言論打手，傷害台灣的民主政治，這樣的NCC不要也罷。

張斯綱今(17)日接受《中評社》訪問時指出，去年台北市長選舉，蔣萬安在士北區贏陳時中，因此他有機會把這席拿下。且前藍委丁守中在這區待過20年，不再是綠大於藍，他只要爭取到15到20%中間選民選票，勝率會增加。

至於許多市議員紛紛喊出世代交替，張斯綱希望還是要辦初選。他認為國民黨台北市黨部一定希望先協調，但協調要有所本，就是要做民調，勝率低的才能去禮讓。對於羅智強與鍾沛君爭大安區，張斯綱認為這是正常現象，但他直言「競爭不是鬥爭」，最後輸的人得心服、口服、氣服的幫對方輔選，贏的那方肚量也要大。