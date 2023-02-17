一名女網友表示，每次跟男友愛愛完，都會要求對方要抱抱她，否則她就會難過到哭出來，有種自己被遺棄的感覺，引起網友討論。而性學博士許藍方則解釋說，男生做完倒頭就睡是因為射精完會產生一種賀爾蒙，但女生多半很重視後戲，就是做完以後要維持雙人互動，否則恐出現「我只是工具，你發洩完就離開」的想法。

一名女網友在Dcard上發文說，每次跟男友愛愛完，她都要求對方要抱抱我，否則她都會忍不住流眼淚，結果某次男朋友愛愛完很累，沒有抱她就直接睡著了，她當下就開始流眼淚，後來甚至哭到發出聲音，男友這才驚醒趕緊抱抱她。

原PO崩潰地說，她也覺得自己的行為很煩、很矯情，但也不知道要怎麼改，因為只要男友做完不抱她，她都會覺得很難過，感覺自己被遺棄了。

貼文引起網友熱烈討論，「真的愛你的人會永遠抱抱你，把你捧在手心的，好好跟男友溝通吧」、「愛愛時情緒高昂，到完事的落差感，的確會令人難受」、「我懂你的感受，就像是X完給錢就走的感覺」、「我也會，尤其看到男友舒服躺著睡覺時候就會有種被遺棄感」、「很多女生性愛過後，情緒會變得比較低落，很正常」。

性學博士許藍方在YouTube影片上分享，近年來有很多男性有疑問「為什麼做完一定要抱抱？」男生射完精以後，體內會分泌賀爾蒙，促使男生滾完床單就想睡覺，但這是正常的生理機制；但是多數女生都覺得「後戲」很重要，也就是做完以後不要什麼事情都不做，倒頭就睡，恐讓女生產生「我只是工具，你發洩完就離開」的想法。

許藍方也說，做完不一定要抱抱，如果男生有足夠的精力，也可以牽起女生的手一起去刷牙、一起去逛夜市等等，但通常男生射精完都會很累，而擁抱女生是「後戲」最簡單的方式。後戲不一定要是擁抱，只要能維持雙人的互動就可以。