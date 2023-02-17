陸軍一對軍中情侶在營區連長室內拍攝性愛影片遭外流事件尚未落幕，目前這對情侶已確定遭記兩大過兩小過汰除。昨天軍方又發現，分屬不同單位的一名女兵及女士官，疑似私密自拍的裸片，又在IG上大量遭到瘋傳，目前軍方已經派員陪同當事人報警，但經查影片為女方休假時在家中拍攝留念，並未違反規定，目前並未有懲處作為。

根據調查，昨天軍方收到舉報，又有國軍女性官兵影片大量在IG流傳，其中包括穿內衣裸拍，以及裸拍煽情影片等，軍方蒐證後進行調查，發現流出的多部影片中有2位女性士官兵，由於都有穿著軍服，因此馬上就辨識出單位及身分，督察單位立刻派員約談兩位當事人。

據了解，經過調查，確認當事人是在休假時在家中自拍裸照及影片保存作紀念，身穿軍服部分也是在正常場所。但2人表示，自己並未上傳到電腦社群，懷疑是電腦及手機送修時遭盜取後外流。

軍方立刻派員陪同當事人前往警局報案，並希望警方積極找出外流者嚴懲。同時也更對官兵加強宣導資安險控管。

陸軍對於同袍個人心緒及名譽遭受嚴重損害，極為重視及痛心，已指派專業人員全力協助；現由心輔人員輔導，並由法制官提供法律諮詢，陪同前往警局提出告訴，務將惡意散布之人，繩之以法，陸軍也籲請民眾切勿轉傳，以免觸法。