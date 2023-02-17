許多人會以「散步」當運動，或認為有流一些汗就是有運動到了，小兒科醫師陳映庄提醒，「這樣的運動型態其實遠遠不夠，甚至反而會讓肌肉流失。」而運動量不足、老化、營養不良則會導致肌肉下降，可能造成「肌少症」。

陳映庄在臉書發文指出，日前開車在路口等紅燈，剛好一位老翁正在過馬路，小碎步、速度緩慢，走到一半發現號誌變了超緊張，且差點跌倒，他揮揮手請對方慢慢走，老翁點頭致意後才慢慢走過去。

陳映庄指出，像這樣走路吃力的長輩，如果不是有受過傷或疾病造成，大多是有所謂的「肌少症」。肌少症顧名思義就是因為老化、營養不良、運動量不足，導致肌肉量下降，進而產生各種問題。「最糟糕的是，很多人以為每天出門散步或有流到汗就是有運動到了，但這樣的運動型態其實遠遠不夠，甚至反而會讓肌肉流失。」

陳映庄教大家如何檢測有沒有「肌少症」，將雙手的食指與姆指圈成一個圓圈，接著放在小腿最粗的地方，如果圈不起來，表示肌少症的風險較低，若是圈起來還有空隙，表示可能有肌少症。

而肌少症早期5症狀，若有出現建議就醫諮詢。

●肌力下降：毛巾擰不乾、提不起5公斤的物品。

●行走困難：室內平地行走困難；或速度緩慢，每秒走不到0.8公尺。

●常常跌倒：跌倒機率增加，1年內跌倒2次以上。

●起身困難：起床或從椅子上站起來很費力，或必須撐手輔助。

●爬梯困難：無法一次爬完10階的樓梯。