小編今天（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。金融存股族大利多！金管會16日公布，部分金控公司研議以法定盈餘公積或資本公積，配發現金股利，今年將不設限；但銀行局副局長林志吉提醒，法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，要承擔未來營運風險，建請金控公司審慎評估動用來配股利的必要性，並提報董事會充分討論。

【1】存股族大利多 金控配息今年不設限

金管會今年將不額外增加金控現金股利「門檻」，各家金控可自行評估，但原則仍是以當年獲利配股利尤佳，迫不得已時，有四大前提，一、要動用的金控必須詳實分析未分配盈餘不足支應現金股利的原因；二、審慎評估動用公積配股利的必要性及妥適性；三、是對財務與資本結構造成的不利影響，規劃強化方案；四、提報董事會「充分討論」。

【2】房貸補助 一次給３萬元

內政部16日赴行政院會報告「落實居住正義政策精進方案」，其中，中產以下自用住宅房貸支持方案正式拍板。根據規劃，必須同時符合家戶年所得120萬以下、名下持有房屋1戶以內、僅有1筆自用購置住宅貸款、原始核貸金額北市850萬（其他縣市700萬元）以下等四項資格條件，需主動申請核定才可獲3萬元一次性補助，估計55萬戶受惠。

【3】航空股「大比價時代」來臨

航空新秀來踢館，航空股比價效應風起雲湧！興櫃星宇航空氣勢如虹，繼15日超車華航後，16日最高價再攻30元新高，催動航空雙雄同步爆量上漲，華航飆逾7％、重返2字頭，長榮航最高價也達29.9元，續朝3字頭挺進。

【4】兩龍頭金控 最具配息能力

金管會16日宣布用公積發現金股利，回饋各公司自行評估決定，讓今年金控現金股利「再現曙光」，原本多家金控因去年股債跌價，獲利扣除評價損失及提列特別盈餘公積後，已無法配息，現在可動用資本公積或法定盈餘公積配息，最有能力配較多現金還是富邦金控與國泰金控。

【5】美國通膨頑強 下月升息2碼機率增

隨著近來美國發布的就業、通膨數據雙雙表現強勁，不僅導致投資者原本期待聯準會（Fed）今年將降息的樂觀氣氛已經逐漸消退，甚至升息預期逐漸加溫，3月例會升2碼的可能性已突破一成，利率循環高點將落在8月的5.25％。