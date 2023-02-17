本季遲遲等不到「正名」的「綠衫軍」塞爾提克代總教練馬祖拉，17日終於正式官宣成為綠軍總教練，且跟塞爾提克完成多年續約，詳細內容並未對外公布，現年34歲的馬祖拉將成為塞爾提克隊史第19任主帥，諷刺的是，馬祖拉領軍塞爾提克拿下聯盟最佳42勝17敗，卻到今天才有辦法正式上任。

「馬祖拉是一名非常具有天賦與領袖才能的教練，」塞爾提克籃球事務總裁，也是塞爾提克前教頭的史蒂文斯表示，「他擁有一種特殊的能力，來激勵整支球隊圍繞著目標前進，我們很感激他幫助球隊走到今天所做的工作，也很興奮他能跟我們達成未來合作的協議。」

馬祖拉直到今天才能轉正的主因，在於去年6月塞爾提克前總教練烏度卡陷入跟隊中女性職員不倫誹聞，遭到塞爾提克處以無限期停賽，馬祖拉只能趕緊臨時接任，沒想到他本季帶領塞爾提克打出驚豔戰績，甚至很有機會幫助塞爾提克連兩年闖進總冠軍賽。

隨著塞爾提克正式官宣馬祖拉的上任，也代表塞爾提克找到能跟烏度卡和平分手的方式，特別是從法律層面上，所以接下來或許開始會有球隊找上烏度卡談判加盟事宜，只是本季恐怕不太可能就讓他馬上接掌兵符，畢竟他的不倫風波確實鬧得滿城風雨。