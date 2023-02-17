知名作家吳淡如日前在臉書上曬出一張稱是「電腦繪圖」的作品，遭到部分網友質疑是「AI繪圖」並提醒兩者間差異，讓吳淡如怒而發出數篇貼文與網友槓上，並開始以封鎖、提告方式回擊，引發爭論，事後吳淡如在臉書上曬出致歉文，網紅陳沂則抨擊她「倚老賣老」毫無誠意。

吳淡如在風波後於臉書上發文，表示：「在這裡向大家道歉」，並將原貼文的「電腦繪圖」改成「人工智能生成圖」，並指出將贈送禮物給提供意見，卻被封鎖的網友。對此，網紅陳沂認為她「倚老賣老」直言：「一點誠意都沒有」。

陳沂表示她原本以為吳淡如不會道歉，點出：「吳淡如事件最好的停損點其實是一開始的時候，直接說對不起搞錯意思就結案了。」沒想到她還是出了道歉文，但也認為道歉分很多種，而吳淡如更偏向是：「嘴巴說道歉其實還是要強調我沒錯的道歉。」

陳沂指出：「吳淡如恐嚇大家要提告」此舉會浪費大量時間、金錢與心力，並非聰明人的作為，更一一反駁她有關「老人」以及「臉書小編『不小心』封鎖留言」的說法，抨擊吳淡如：「終究長成了那種她自己最不喜歡的老人了。」