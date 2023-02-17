美國再傳激烈升息聲浪，引發美股收黑，台股也受到衝擊，今（17日）以15503.75點開出，下跌近百點，台積電下跌6元觸及522元，聯發科挫低4元觸及707元。

台股昨（16日）止跌反彈上漲117.61點，收在15550.50點，成交值為2298.4億，三大法人同步買超，合計買超110.44億，自營商買超16.16億，投信買超21.47億，外資及陸資買超72.81億。

由於美國經濟數據仍強勁，通膨續升的隱憂仍存在，加上聯準會官員鷹派言論連發，喊出至少升息2碼才夠，引發市場擔憂聯準會繼續升息，美股周四全面收黑。

美股四大指數皆墨，道瓊下跌431.20點（或1.26%）至33696.85點，那斯達克指數挫低214.76點（或1.78%）至11855.83點，標普500指數57.19點（或1.38%）至4090.41點，費城半導體跌77.84點（或2.48%）至3055.24點。