酒駕違規騎乘人行道 還逆向朝巡邏警奔赴而來

日前台北市文山第二分局交通分隊警員許冠逸、郭鴻權執行取締違規勤務時，發現一名39歲王姓男子騎乘機車違規行駛人行道，警方立即停車攔查違規，攔查過程發現王男身上疑似散發酒味，許員等二員立即對王男施以酒測，酒測值達0.36mg/L，警方依酒駕公共危險罪將王男移送法辦。

酒精成分對人的意識、控制能力有不良影響，超量飲酒會導致對週遭的辨識及反應能力較平常薄弱，酒後駕車是漠視自己和他人以及公眾的生命財產安全，文山第二分局呼籲飲宴餐敘喝酒請叫代駕或搭乘大眾交通運輸，切勿酒駕觸法得不償失。

另外，行人在交通環境上是非常脆弱的族群，人行道本應僅能由行人行走，卻屢見車輛於人行道上騎乘之情事，為了提升行人安全，文山第二分局持續針對行人事故加強防制，不論是未禮讓行人抑或車輛行駛人行道等皆會加強取締，以保障行人用路之安全。

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