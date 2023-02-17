【LIVE直播】藍營放話杯葛！陳揆備詢處女秀現場最新畫面

立法院今(17)日開議，行政院長陳建仁將首度至立法院進行施政報告並備詢，國民黨立院黨團總召曾銘宗已放話將杯葛，不輕易讓陳建仁站上備詢台。《中時新聞網》將持續關注現場最新狀況。

據陳建仁事前提交的施政報告指出，其所帶領的「溫暖堅韌」內閣，除了檢討社會福利政策以及提升國家基礎建設外，面對疫後經濟復甦碰上俄烏戰爭、全球性通膨等因素影響，也將提出積極措施，尤其照顧受衝擊嚴重的中小企業、攤商、受薪階級與育兒家庭，並照顧社會弱勢。

曾銘宗已放話會杯葛，陳建仁能否順利進行施政報告，引發外界高度關注。