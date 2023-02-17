The Los Angeles Clippers have begun conversations with Russell Westbrook, sources tell me and @LawMurrayTheNU. Clippers received permission to speak to Westbrook and talks have started among franchise officials. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，快艇已經開始找上韋斯布魯克進行加盟談判，目前只要他決定新東家，就會跟爵士正式買斷合約，不過當前還有公牛、熱火與巫師等隊也有興趣招募他，今天同時間也傳出快艇跟貝弗利開啟談判，可是雙方只有試探性對話。

本季替湖人打了52場例行賽的韋斯布魯克，場均可拿15.9分、6.2籃板及7.5助攻，卻始終陷入被交易出去的謠言之中，隨後在今年交易截止日前夕透過三方交易，湖人把韋斯布魯克送到爵士，總算結束這次堪稱徹底失敗的加盟湖人鬧劇。

儘管快艇當家球星保羅喬治先前都已公開招募韋斯布魯克加盟快艇，但韋斯布魯克似乎不為所動，目前打算利用全明星周末期間好好考慮自己的未來，然後才會宣布自己的新動向，看來他一點也不急著宣布未來動向與加盟新東家幫忙爭冠。

先前同時被湖人交易出去的貝弗利，目前已被魔術宣告買斷成為自由球員，儘管外傳不少季後賽球隊都對他深感興趣，可是目前率先傳出有意找他的球隊還是快艇，而且雙方只有試探性談話，不太可能太快做出決定，或許快艇也在等待韋斯布魯克的最終決定。