66歲紀姓女子酒後多次打電話，向北市萬華分局龍山派出所亂報案，警方提醒這樣涉嫌違反社維法，為此心生不滿，日前又跑到廣州街公共電話亭，聲稱要到龍山所丟汽油彈，警方火速趕往發話位置，當場活逮紀女，全案依恐嚇罪送辦。

萬華警方指出，紀女經常在酒後打110，報案內容天馬行空，有時說與人有民事糾紛、有時說有人要危害生命，讓警方疲於奔命，到場了解後卻發現都沒有她講的狀況。

某次紀女又打110，接聽員警忍不住告知，紀一再撥打報案電話，內容卻與實情不符，浪費公眾資源，此舉可能涉及違反社維法，提醒她不要再隨意亂打110報案。

不料紀心生不滿，跑到廣州街211號的公用電話亭，再度撥打110免費電話，表示「警察都不理我」、「這樣會出人命」、「要到龍山派出所丟汽油彈！」接著掛斷電話匆匆離去。

警方隨後調閱系統查出發話地點，另調閱監視器，發現又是紀女所為，最後在附近將她循線追查到案。

紀女被捕後坦承有打電話，但辯稱是她聽到另1名女子因為案件關係，聲稱要丟汽油彈，她打電話是好意提醒，但不為警方採信，全案依恐嚇罪將亂報案的紀女移送法辦。