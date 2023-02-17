劉文正爆烏龍死訊！ 夏玉順曝發布假訊息原因 @chinatimesent

王牌經紀人夏玉順日前拋出震撼彈，指過去在他旗下的一代巨星劉文正去年底病逝，但不到24小時，夏玉順改口承認劉文正還在人間。對此，名嘴粘嫦鈺過去當記者時曾交手夏玉順，雖未指名道姓，但她發文透露過去有位天王經紀人不好惹，曾目睹他在電視台與一名當紅經紀人大吵，一路追逐到要打起來，還因為粘嫦鈺稿子遲遲未登，引來天王經紀人致電痛罵。

粘嫦鈺昨發文說，昨發生的事情包括烏龍死訊、死而復生、大鬧商務艙，讓演藝圈資深經紀人一夕之間跌下神壇，公信力受到打擊，反倒成為荒謬劇主角，粘嫦鈺回憶過去曾被勸告：「不准講不好的，一定要口出蓮花」，一聲令下整個媒體圈沒人敢不聽，「因為你是唯一的管道，所有人都相信你。只能相信你」。

粘嫦鈺發文。（圖／翻攝自粘嫦鈺臉書）

後來傳出天王沒死，該位經紀人開始打臉放反面消息的友人，最後水落石出，連天王94歲的阿姨都被驚動，證實天王之死子虛烏有，天王還被問到不太開心，未料還有更勁爆的料，有人公布天王經紀人日前在華航班機上大鬧影片，讓人看了無言，粘嫦鈺回憶過去天王經紀人可說是「喊水會結凍」，幾乎港台最紅的藝人都歸在他旗下，天王經紀人也很會做人，每次去美國回來，記者都會收到一盒巧克力，也曾說服廠商帶記者包機出國，遊玩兼工作。

然而粘嫦鈺透露，天王經紀人私下脾氣不好，曾跟製作人大吵到快打起來，還曾打到報社痛罵粘嫦鈺，「是我這輩子被採訪對象罵最久的一次」，如今網路時代興起，媒體已經不是一言堂，粘嫦鈺感慨說：「現在媒體傳播是光速，流量、留言會告訴你事情發展的狀況，欺騙謊言，一天之內就會一槍斃命。天王沒有死，但是王牌經紀人卻信用掃地、灰頭土臉」，成為兔年開春的第一樁烏龍，網友回應：「誇張的經紀人！心肌梗塞還能好」、「真的很離譜，真假新聞都他一個人講」、「他真的是讓劉天王超越耶穌基督了……耶穌三天復活，夏經紀人讓劉天王一天就復活了」。