香港科技大學土木工程系台籍教授王幼行，畢業後第一個工作就是香港科大，他推崇港科大的研究氛圍，認為這是一所會帶領學生思考「未來是什麼」的大學，讓學生成為符合未來發展趨勢的人才。

王幼行在台灣讀完建中和台大學士、碩士之後，負笈美國喬治亞理工學院取得博士，便在香港科技大學任教，一教就是20多年，多次獲得美國、香港和台灣獎項。他在校內也是異常忙碌，除了參與大學部與研究所教學、擔任副系主任、還曾是宿舍舍監（港校採取類似英國的住宿制）。

王幼行表示，教學、研究跟行政服務，雖是不同的三件事，說到底都是為了改善學生生活，從身心靈讓學生一生受用；受過工程師訓練、遇事會想到「如何解決問題」，會讓他做事更有效率。

王幼行兩度獲得學院的教學卓越獎，有一段時間流行open lab，他還帶學生研究物聯網、大數據、AI deep learning等，也曾帶隊回台灣裝設監測山體滑坡的傳感器。香港科大設有多種機制讓教授跟學生一起做研究，首先就是「本科生研究計畫」，港科大創校才30年，但該計畫已執行將近20年，是港科大率先提出，讓大學部學生在教授帶領下參與科研，每學期、包括暑假都有。王幼行說，他有一名台灣學生，當年學測滿級分進來讀電子工程系，非常優秀，為何被土木工程系找來？主要是港科大的研究氣氛非常好，很前衛，很有視野，會去想像「未來是甚麼」，那時很流行創客中心，王幼行找了不同領域學生，包括這位本科生也被找來，做得很好，後來留下來跟著王幼行讀研究所，現在在台積電工作。

本科生研究計畫是教授主導，但另一種「體驗式學習」完全相反，是學生主導，學生必須親手設計和製作工程作品，例如飛船、小型智能車和水底機械人等。王幼行認為這是未來趨勢，「現在新世代從網路上獲得新知的方式比我們更厲害，老師提供題目有時限制學生想像力。」

第三種研究機制就是實習，王幼行說，該校很多科系把實習列為畢業的必要條件，學生暑期會去做支薪或是不支薪的實習，包括微軟、華為等大公司。這也使得港科大畢業生的就業能力受到國際肯定，像港科大於泰晤士高等教育（THE）2022年全球大學畢業生就業能力排名榜位列第30；2021年畢業的台籍本科生有的在香港花旗銀行、高盛、摩根大通、微軟等跨國企業工作，平均月薪逾港幣5.5萬元，近年台籍本科畢業生中，亦有畢業生赴新加坡及瑞士等海外工作。

王幼行說，港科大師資、課程設計、創業教育、同儕人脈、就業環境等資源豐富；尤其港科大推出的「Major＋X」課程，允許學生在專業（亦即Major）以外，修讀AI、DMCA（Digital Media and Creative Arts）等延伸課程（亦即X），裝備同學成為符合未來發展趨勢的人才。

王幼行觀察，會來香港讀書的台灣學生，個性已經比一般台灣學生開放，來到香港會參加各式各樣活動、願意接受新事物；港科大工學院學生來自42個國家地區，全校學生來自80幾個國家地區，都有這種特質。至於要給台灣學生甚麼建議？王幼行想了一會兒，笑說：「……說真的我想不出要建議甚麼，台灣學生很多元、很優秀，願意融入香港，廣東話都比我厲害。」

2019年逃犯條例事件之後，兩岸三地的關係陷入緊張，台灣學生和家長對港校多少抱持觀望態度。對此王幼行怎麼看？

王幼行說，他自己讀大學時台灣就有野百合學生運動，而中國大陸的六四運動剛結束，「我們都經歷過那段時期，回頭看這就是一個過程；現在香港已經非常平靜，國際學生招生人數也逐漸回復。」他表示，這幾年海外招收學生都是看港校排名，東南亞、歐洲、美洲學生都來就讀。

住宿的部分，港科大保證學生頭2年有宿位；目前該校正在蓋宿舍大樓，明年初就會蓋好，有1500個宿位給本科生，蓋好之後總共有6千個宿位，應該足以供應全校1萬多個本科生。