▲基隆市中正區、中山區、信義區、仁愛區等停水及降壓地區。（自來水公司提供／徐佑昇基隆傳真）

▲中山區、安樂區等停水及降壓地區。（自來水公司提供／徐佑昇基隆傳真）

台灣自來水公司17日上午於基隆八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管發生破管漏水現象，立即進行搶修作業，預計停水時間為17日上午5時30分起至上午11時止。受影響區域為仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區等區域，停水戶數估計19880戶、水壓降低戶數40098戶。目前台水除張貼停水公告外及調派三台水車待命，並調度暖暖場、安樂場及六堵場增加出水，盡量縮減停水範圍。市政府表示，此次無預警停水市府將全力督促，民眾若今日中午11點後若尚未恢復正常供水，可即時撥打1910回報台水公司處理。

台水公司呼籲民眾節約用水，於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。同時在復水階段避免大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。

詳細受影響停水或降壓之區域：

海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里、 林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里、 仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里、西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里、新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。