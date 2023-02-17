來自波蘭的正妹Zosia分享，她希望可以當律師，想著會說中文對職涯有幫助，且當時的男友是台灣人，因此決定要來台學中文，沒想到來台前卻和男友分手，來台灣後孤身一人，每天不知道要去哪，也不知道要吃什麼，讓她成天以淚洗面，也讓家人看了很擔憂，紛紛勸她趕快回家。

波蘭美女Zosia昨天在《不要鬧工作室》發布的新影片上分享，她希望能夠成為在全球市場工作的律師，因此在大學裡面修習法律相關的課程，同時她覺得若自己可以說中文，未來也許可以獲得更多的就業機會。而且大學裡有些教授和學生都來自台灣，且都對她非常友善，加上她之前和一位台灣男生交往，種種因素使她更想來台灣。

Zosia表示，為了要來台灣唸書，她申請了3次獎學金，但都被拒絕，後來又跟台灣男友分手了，雖然發生了許多事情，但她仍舊很希望可以到台灣來看看，最後她的父母討論過後決定要金援她出國。

Zosia說，祖父母過去不願意支援爸媽的夢想，因此爸媽長大後反而很支持她去追夢，他們寧願女兒把目標拉高，也不希望女兒設定一個很低的目標，只為了能夠輕易達成，因此她最後也如願以償的來台灣學中文，且因為朋友們更推薦台中，所以她選擇在台中念書，而非是台北。

Zosia坦言，剛來台灣的前幾周真的很辛苦，因為這是她第一次離開家人和熟悉的環境獨自生活，她在台灣沒有任何朋友，也不知道哪裡可以去玩，或是去哪裡可以找到好吃的東西，因此每天都以淚洗面，家人發現以後紛紛勸她回波蘭。不過，她其實不甘心就這樣放棄她的夢想，所幸最後時間仍讓她慢慢習慣這樣的生活。

Zosia也說，她現在已經來台灣6個月了，她很喜歡台灣的天氣和人，台灣也讓她看到了很多機會，而她也終於不在是愛哭鬼，而她的爸媽也終於放下心來。影片引起網友討論，「一切都會越來越好的」、「願意跨出舒適圈的妳，已贏過許多人」、「不用太擔心，台灣人很好相處的、很熱心」。