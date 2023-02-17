Panasonic於2月15日發佈空調新品發表會，除了搭載獨家節能省電技術外，全系列空調省電更超越2025個國家的一級標準，並以業界首創24小時防黴監控技術引人入勝。隨著日新月異的超前科技，Panasonic同時具有減緩全球暖化的願景，向全世界承諾「Panasonic GREEN IMPACT」精神，期許以企業體帶動社會影響力之外，也協助台灣建構「淨零排放」的目標。

Panasonic以「節能、健康、智慧」核心，體現業界獨家的nanoe™ X健康技術，以每秒釋放48兆個氫氧離子來分解空氣中的有害物質，屏除PM2.5深受大眾喜愛。

本次新品發表，進一步推出首創24小時防黴監控機能，達到「開機全室淨化」及「關機全機防霉」的功能，不只讓機體保持潔淨，還能主動偵測濕度並釋放nanoe™，解決異味和黴菌困擾。

台灣松下銷售公司總經理張天來。 (圖/台灣松下銷售公司提供)

以頂級RX系列為例，乾燥防黴功能可讓機體完成「結霜、溶解、乾燥、送風」，最後再以nanoe™ X與nanoe™-G的除臭效果輔助，輕鬆進行機體保養。

除了具備優於一般家用需求之性能，Panasonic更引領業界推出GHP瓦斯空調，可降低尖峰用電的風險，且開發氫燃料電池的應用，推廣高效率綠電不遺餘力。

Panasonic致力於滿足全領域、各種空間的空調商品，同時自主開發Advanced X智慧環控系統，整合住宅、飯店、辦公室、工廠與店舖等不同場域，以客製化服務完成智慧能源管理。

除了新空調技術與能源運用之外，持續守護土地也是Panasonic的初衷，承諾以「Panasonic GREEN IMPACT」的精神改變大環境，期許能為台灣貢獻一己之力，協助建構「淨零排放」的目標。目前推動的計畫，包含2030年達到碳中和、2050年達到「使用能源小於創造能源」等宏觀願景，盼透過節能、創能、儲能的目標，打造人人稱羨的綠能社會。