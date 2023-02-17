推薦賽事 : 2/17 (五) 08:00佛羅里達美洲豹@華盛頓首都

NHL例行賽剩下不到兩個月，季後賽席位之爭越趨白熱化，目前東部外卡前5名的球隊積分僅在6分以內，外卡席位鹿死誰手，仍在未定之天。暫居外卡首位的華盛頓首都本週五將迎戰外卡第四的佛羅里達美洲豹，但首都主場狀態疲軟，近10場只打出3勝4敗3和，而季初低迷的美洲豹近期找回攻擊狀態，2月場均進球高達4.6球，首都要在主場抵擋住美洲豹來襲非屬易事。

首都在2013年轉到大都會分區後5度奪下分區王座，近兩年隨著主力老化，球隊漸漸失去競爭力。本季首都的頭號得分手依舊是高齡37歲的傳奇球星奧維契金(Alex Ovechkin)，但奧維契金進攻威脅性已大不如前，本季場上效率值僅有-7。進攻端的另外兩支箭頭威爾森(Tom Wilson)及卡爾森(John Carlson)本季因傷分別只打了8場與30場，遭受戰力老化及傷兵雙重襲擊的首都，本季場均進球數是近5季最低的3.02球。

美洲豹季前將台柱胡貝多(Jonathan Huberdeau)送到卡加利火焰，換來特卡邱克(Matthew Tkachuk)，但特卡邱克季初狀態不佳，射正率一度跌到7.4%。進入1月後的特卡邱克終於迎來大爆發，單月轟進23分，也順勢帶領美洲豹重回季後賽爭奪行列。美洲豹進攻端除了特卡邱克外，替補端也提供穩定的火力支援，陣中有多達8名球員的射正率突破10%，團隊進攻戰力在明星賽後調整至最佳狀態，目前場均進球數高達3.47球，已逐漸找回上季驍勇善戰的美洲豹本色。

美洲豹本季最大的問題在防守端，明星門將博布羅夫斯基(Sergei Bobrovsky)本季表現呈現雪崩式下滑，場均失球暴增至3.13球，近10場就有3場丟失4球以上，狀態不盡理想。首都防守端則相對穩定，雖然本季失去維南賽克(Vitek Vanecek)，但以庫安博(Darcy Kuemper)為首的雙門將表現中規中矩，讓首都整體防守效率還能維持在聯盟前段班。

首都近5場主場場均進球僅有1.4球，團隊進攻陷入冰點，即便有出色的防守，但如果進攻端無法給予奧援，也難以突破近期低潮。美洲豹近期火力凶猛，特卡邱克的絕佳狀態搭配遍地開花的得分點，進攻端無往不利，雖然防守不濟，但犀利進攻對上貧攻的首都，要取勝應不成問題，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。