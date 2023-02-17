法新社報導，法國政府2月16日宣布，在與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行連續兩天的會晤後，法國總統府確認總統馬克宏將在今年第一季訪問中國，「準備工作正在進行中」。馬克宏總統前一天（15日）會見了王毅。現在需要與中國加強聯繫，希望中國能為實現烏克蘭和平「作出貢獻」。此前，受疫情等因素影響，兩國政府間聯繫不夠密切。

法國總統府對媒體宣布，「現在是到了與中國政府重新連接的時候了」，並強調要給雙邊關係和雙方有關氣候合作、烏克蘭衝突這樣的全球挑戰的對話「注入新的動力」。

馬克宏總統的一位顧問說，雙方重新聯繫與中國結束新冠防疫控制有關，「有很多議題需要面對面交流」。

在雙邊關係上，法國政府希望在進入中國市場方面，尤其是法國航太工業和農業進入中國市場方面實現「再平衡」。這位顧問還說，馬克宏總統希望說服中國為尋求解決烏克蘭衝突方案「作出貢獻」。王毅在結束歐洲巡訪之後將前往莫斯科，法國方面希望他能「傳達資訊」，「使俄羅斯回到談判桌上來」。