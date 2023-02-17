曾在2018年獲得亞運金牌的「龍舟天菜」陳俞安，昨（16）日凌晨連人帶車摔入深14米坑洞，送醫搶救後仍不治，引發外界不捨。陳俞安的母親深夜悲慟在兒子臉書留下81字，希望能早日釐清事故真相，還給兒子一個公道。

陳俞安昨（16）日凌晨5時22分騎車沿著文中路往國際路騎乘時，因不明原因撞破下水道工程護欄及圍欄，摔進14米深的工作井。直至5個小時後，工程人員開始作業並進行抽水後，才發現有人受困。

桃園市消防局上午10時49分接獲報案，人員立即架設立坑救助、鏟式擔架協助脫困，但陳俞安被救出時，已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍回天乏術，12時7分宣告死亡。

陳母深夜悲慟在兒子臉書留下81字，希望能早日釐清事故真相，還給兒子一個公道。(翻攝當事人臉書)

陳俞安的母親深夜在臉書留言寫道：「兒子，我想你了…忍了整天眼淚，夜晚還是爆發。從小貼心的你，下課送我的花、你的抱抱，一一出現在腦海裏，就讓我好好哭一場吧！天亮後打起精神幫你找出真相，媽媽真的好愛你，好愛，好愛」，短短81字流露出陳母的哀慟，令人相當鼻酸。

陳俞安過去號稱「龍舟天菜」，在2018亞運拿下200公尺銀牌，並在500公尺及1000公尺項目摘金。陳俞安過去受訪時曾表示，高中畢業後，會繼續留在桃園跟母隊一起練習，並選擇就讀萬能科大加入學校龍舟隊，也完成高雄城市盃三連霸、台北國際龍舟賽四次冠軍。