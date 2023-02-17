經過周中榜首大戰，曼城作客酋長球場與兵工廠合演一場精彩的攻防戰，最終藍月亮以3:1擊敗槍手重返第一，槍手雖然少賽一場，與曼城同得51分，但以得失球差較少退居第二。而曼聯也已經悄悄追了上來，排名第3僅落後5分，槍手與曼城的榜首之位如履薄冰，接下來的每場比賽都不容有任何閃失。

英超本周末進行第24輪賽事，兵工廠與曼城分別都在客場迎敵，槍手周末打頭陣，前進維拉公園球場，硬碰前任總教練埃梅里(Unai Emery)領軍的阿斯頓維拉(2/18 20:30)，槍手最近4連不勝，近況低迷，好消息是邊鋒尼爾森(Reiss Nelson)已傷癒歸隊，增加陣容深度和變化。槍手上季作客維拉靠著薩卡(Bukayo Saka)的進球1:0小勝，加上兩個主場贏球拿下對戰3連勝。維拉在埃梅里接任後度過了蜜月期，前7輪聯賽拿下5勝1和1敗，包括主場3:1勝曼聯和客場2:0贏熱刺，但最近狀態亦有所回落，先後不敵萊切斯特城和曼城吞下2連敗。不過值得注意的是，埃梅里接手後的11場各項賽事，雖然只拿下5勝1和5敗，但這11場比賽場場有進球，大大改善上半季貧攻的狀況，反觀槍手近4場比賽有2場零進球，其中3場聯賽只進了2球，與上半季平均單場可進2.37球有不少落差。估計維拉會沿用艾佛頓和布倫特福德的密集式防守與快速反擊的方法對付兵工廠，如果槍手無法有效突破，開出小分的機會比較大，推薦玩法：總分大小，2.5小。

曼城最近遇到大麻煩，英超賽會在經過4年調查後，2月6日起訴曼城在過去9年內，超過100次違反賽會的財務條例，如果罪名成立，輕則罰款扣分，重則被罰降級，但由於當中牽涉大量文件及證據，短時間內暫不會有結果，曼城則強力捍衛自身權益，堅決否認有任何違規行為。曼城認為受到賽會和其他球隊針對，反倒可能激起強烈的求勝意志，曼城本季狀況雖然不如前兩季，但目前戰績躍居榜首，仍是爭奪英超三連霸的大熱門。

曼城本周末將作客城市球場對戰升班馬諾丁漢森林(2/18 23:00)，森林曾經是英格蘭頂級聯賽勁旅，雖然只有1次聯賽冠軍和2次足總盃冠軍進帳，但1979和80連續兩年奪下歐洲盃(歐洲冠軍聯賽前身)冠軍，是繼利物浦後第2支拿下2次歐洲冠軍的英格蘭球隊。但森林近年成績大不如前，曾經一度跌入第3級聯賽，本季是森林相隔23年後再度重返英超，絕不希望馬上又降回英冠，因此在去年夏天和今年冬天的兩個轉會窗瘋狂買人，一口氣補進了29名生力軍，其中又以冬窗從巴黎聖日耳曼租借哥斯大黎加的世界級門將納瓦斯(Keylor Navas)，以及從紐卡索聯租借紐西蘭國腳伍德(Chris Wood)幫助最大。森林在1月份的5場聯賽未嘗敗績，拿到3勝2和，直到上周作客富勒姆0:2落敗才結束近期的良好狀態，森林排名升至14位，領先降級區有6分的優勢。

儘管森林的近況大有起色，但整體實力與曼城還是有明顯差距，首循環曼城在主場以6:0輕鬆大勝，挪威前鋒哈蘭德(Erling Haaland)連2場比賽演出帽子戲法。估計曼城作客仍佔優勢，納瓦斯也許能減少森林的失球，但恐怕仍無法阻止藍月亮帶走勝利。推薦玩法：讓分，曼城(-1)勝。