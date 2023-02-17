高通技術公司資深副總裁暨行銷長Don McGuire表示，Snapdragon帶來頂級體驗，且擁有最佳的合作夥伴。Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊是一級方程式賽車錦標賽中領先的科技型車隊，因此成為Snapdragon品牌理想的合作夥伴。
Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊商務長Richard Sanders表示，本次與高通技術公司的合作，歡迎高通加入不斷擴大的合作夥伴生態系。目前已規劃了多項令人興奮的計劃，這將為我們的粉絲、合作夥伴和車隊帶來顯著的益處。歡迎Snapdragon品牌的加入，很高興能夠在全新發佈的2023款賽車上看到Snapdragon品牌標誌。隨著雙方開啟全新夥伴關係，期待在未來持續擴大合作。
高通表示，Snapdragon品牌標誌將顯眼地出現在車隊的2023款賽車—Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE的車身之上， Snapdragon品牌還將出現在車手的賽車服、高階員工的工作服以及車庫和車隊所在的賽道旁。
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