永豐金證券表示，永豐金證券與盈透證券宣佈攜手建立雙向合作關係，透過盈透證券專業交易與產品服務、強大的交易平台、頂尖的技術工具，可交易美國和歐洲市場之部份零股及ETF，使用超過100種類型的委託單，其中包含程式交易，成為台灣複委託市場中首家引進程式交易之券商，持續為國內投資人複委託交易進行優化，提升美股交易平台的便利性和多樣性，滿足國內機構法人客戶和自然人需求。盈透證券經由與永豐金證券的合作協助，強化亞太地區股票投資平台，向美國和國際客戶提供台股經紀服務，讓臺灣資本市場藉此引進國際優質投資人創造更多共好利益。

第一金證券董事長陳致全表示，馬國為東協第三大經濟體，資源豐富、經濟蓬勃、社會安定；語言、法規也接軌國際，投資環境健全，外國投資亦創新高，而華裔佔其人口比例2成多，華商更是重要經濟支柱，同時台商也相當活躍，從東協台商1000大名單中，馬國有147家，在東協排名第3，可見馬來西亞為台商南向主要選項之一。

陳致全進一步指出，經拜訪發現馬國產業正從原物料、農產品出口轉型製造及服務業，最新經濟計劃更聚焦電子等戰略性產業並發展迅速，在全球半導體產業鏈中亦逐漸嶄露頭角，封裝測試更佔全球比重近13%，產業供應鏈地位日漸重要。而當地許多華商企業掌握成長契機及早布局，故開發華商及台商來台IPO，透過台灣資本市場為企業帶來人才、資金及品牌效益，也是未來業務重點之一。