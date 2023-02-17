儘管在周四遭到拋售，今年以來道瓊指數仍上漲1.7%，標普500指數漲6.5%，那斯達克指數漲13.3%。

美股下跌與上漲股數比為2.5：1。

標普500指數成分股有9檔創新高、1檔創新低。那斯達克指數成分股有90檔創新高、58檔創新低。

市場交投仍相對清淡，各交易所成交量總計為110億股，前20日均量為117億股。

★主要指數

道瓊指數跌431.20點或1.26%，收33,696.85點。

標普500指數跌57.19點或1.38%，收4,090.41點。

那斯達克指數跌214.76點或1.78%，收11,855.83點。

費城半導體指數跌77.84點或2.48%，收3,055.24點。

★消息

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）對上次的升息幅度以及未來需要做出哪些改變的鷹派評論，亦令市場感到擔憂。她表示，在就業和CPI數據發布之前，她就認為她的同事們在最近的升息（2月會議升息25個基點）上不夠積極。她並表示即將公布的數據並未改變她的觀點，即聯準會需要將聯邦基金利率提高到5%以上並保持一段時間，俾使通膨率回到央行設定的2%目標」。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）透露自己在2月會議上與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特都建議聯準會升息50個基點，他並表態自己支持在3月會議升息50個基點，預期最終利率將升至5.375%。

美國勞工部周四公布，上周（截至2月11日）初領失業金人數減少1,000人，經季節性因素調整後為19.4萬人，少於經濟學家預估的20萬人。截至2月4日當周持續請領失業金人數增加1.6萬人，至169.6萬人，略超出市場預期的169.5萬人。

勞工部周四公布，1月生產者價格與上月相比加速上揚，最終需求生產者價格指數（PPI）急升0.7%，超出經濟學家預期的月漲0.4%，並創下去年6月以來最大月漲幅。與去年同期相比，1月PPI漲6.0%，雖較去年12月的年漲6.5%回落，但超出市場預期的年漲5.4%。1月核心PPI年漲5.4%、月漲幅拉升至0.5%，均超出市場預期的年漲4.9%、月漲0.3%。

此前在周三發布的數據顯示美國1月零售額創下近兩年來最大增幅。周二的數據則顯示美國1月消費者通膨升溫，且超出市場預期。

周四的數據公布後，美國10年期公債殖利率上漲5.4個基點，至3.861%，創下去年12月30日以來新高。美元指數漲0.15%，報103.95，盤中一度站上6周高點104.24。投資人押注聯準會為了抑制通膨將繼續升息，升息時間也將延長。

周四紐約期油跌0.13%，收在每桶78.49美元，布蘭特期油跌0.28%，收在每桶85.14美元。