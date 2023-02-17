Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，有了像這樣的數據，聯準會將繼續升息，這是我們不想看到的。現在開始有些耳語說下次會議可能升息50個基點。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，我們有一連串強勁的數據，PPI是最後一根壓垮駱駝的稻草，讓投資人認為我們真的得要擔心。15分鐘後，梅斯特出來說，她認為在本月早些時候的政策會議上，有充分的理由應該升息50個基點。O'Rourke並表示這些強勁的數據，讓人們擔心聯準會在對抗通膨上再次錯失先機。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，通膨似乎比我們許多人所期望的要頑固。需要進一步升息，以及更高的利率需要持續更久的可能性，導致人們撤出一些資金，尤其在今年前六周非常強勁的行情之後。

TraderX策略師Michael Brown表示，現在斷定經濟將保持強勁仍為時過早。數據很強勁，讓人們排除了年初每個人都在預期的「末日般衰退」情景，但我不確定一個CPI和零售銷售數據是否足以讓所有人認為經濟一切都很好。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑。非必需消費類股跌2.16%，跌幅最大；其次為科技類股跌1.75%，通訊服務類股跌1.55%。必需消費類股跌0.79%，跌幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小跌0.22%，收在7,690.81點。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.04%，微軟跌2.66%，亞馬遜跌2.98%，Alphabet跌1.48%，特斯拉跌5.69%，Meta跌2.66%，網飛跌2.96%。

道瓊指數成分股僅思科和家得寶收高，分別漲5.24%和0.17%。 麥當勞跌0.27%，跌幅最小。華特迪士尼跌3.12%，表現最疲弱，其次為微軟。

主要晶片股全跌，超微跌5.99%，跌幅最大。恩智跌1.07%，德州儀器跌1.36%，高通跌2.19%，英特爾跌2.25%，美光跌2.89%，輝達跌3.35%，應用材料跌3.41%。

★焦點股

特斯拉爆量重挫5.69%，收在202.04美元。該全球身價最高的汽車製造商宣布將在美國召回36.2萬車，以更新車上配備的全自動輔助駕駛測試軟體FSD Beta。此前美國汽車監管機關表示這些車輛上的FSD Beta軟體有安全疑慮，可能導致車禍發生。特斯拉股票全日成交額達到470億美元，占標普500指數成份股總體成交額五分之一。

微軟大跌2.66%，收在262.15美元。微軟推出與新一代ChatGPT聊天機器人技術進行整合的新版Bing搜尋引擎測試版本，但實測結果發現Bing的回覆有些問題。當某些用戶輸入具惡搞或有挑釁意味的提示時，Bing會用一些表達憤怒、哀傷的詞句予以回答，如指責對方「沒有同理心、沒有良知、不道德」等，有時候在答題錯誤時會堅持己見，有時候在回答時會胡言亂語、不知所云。

網路設備大廠思科（Cisco Systems Inc）逆勢勁揚5.24% 收在50.99美元，創下九個月新高。其上季業績優於市場預期並上修全年獲利目標，顯示在經濟低迷之際，網路基礎設施方面的支出仍然強韌。

串流媒體科技公司Roku飆漲11%，其上季業績表現與本季營收預測均優於分析師預期，同時承諾將落實成本管控。

加拿大電商平台Shopify重挫近16%，儘管調漲價格和推出新產品，但該公司預測本季營收增長將放緩。

DoorDash盤後股價勁揚6%，該外送平台上季營收優於市場預期，且本季展望樂觀。

★台股ADR

台積電ADR跌2.09%，收90.82美元，換算台股價格為550.01元。

聯電ADR跌1.58%，收8.11美元，換算台股價格為49.11元。

日月光ADR跌2.05%，收7.17美元，換算台股價格為108.55元。

中華電信ADR漲0.57%，收37.33美元，換算台股價格為113.04元。