中央氣象局預報指出，今天（17日）冷氣團減弱，不過早晚仍偏冷，清晨中部以北及東北部低溫普遍只有12到15度，南部及花東則約16、17度，其中新竹、苗栗、花蓮、臺東局部地區有10度以下低溫發生，金門甚至出現６度左右的低溫，白天高溫部分，由於大環境風場轉為偏東到東南風，白天回溫的情況比昨天更明顯，除了竹苗及中部沿海高溫在19度左右外，其他各地高溫都可以來到22至25度，高屏更有機會來到26、27度，普遍都較為舒適溫暖。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(17)日各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，天氣回暖、晚偏涼微冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部11至25度，中部12至28度，南部11至29度，東部10至26度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(18)日至下週(19)日上午各地大多晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨的機率；西半部、金馬易有霧。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫逐日下降；下週二(21日)晚、週三(22日)晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。強度比上波弱，達「大陸冷氣團」標準的機率為最高。下週四(23日)冷空氣減弱，氣溫回升，北、東仍有局部短暫雨。模式亦顯示菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，其動向對台雖不具威脅，但會增大冷空氣模擬的「不確定性」，應持續觀察。