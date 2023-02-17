美中關係即使因為氣球事件高度緊繃，但是拜登政府依舊強調「管控分歧」的重要性。國民黨國際主任黃介正今天在廣播專訪中表示，美國現在歡迎所有緩和台海局勢的所有舉措，如果還在那邊鬧事、大搞「抗中保台」，就是踩到美國的地雷。

黃介正最近剛結束訪美行程，他透露，在美國待了半個月這麼長的時間，都沒人質問他為什麼國民黨要派人去中國大陸。

去年底訪台的智庫美國外交政策全國委員會（ＮＣＡＦＰ）呼籲，兩岸應盡快解除民間交流限制，設法重啟官方溝通管道。黃介正對此表示，今天台海如果沒風險、現在的政府又能跟大陸對話，他們就不會提出這樣的呼籲，就是現在有問題，他們才鼓勵對話，他們也清楚國民黨跟大陸有溝通管道，而民進黨沒有。「不要炒作過頭，抗中抗到美國人會怕，當然會叫你恢復對話。」

黃介正強調，拜登政府的施政軸線就是維繫台海和平穩定，而他這趟訪美的任務就是告訴美國人，為了我的利益與生存發展，我本來就要台海和平穩定，而且我可以做得更好。

針對美國眾議院議長麥卡錫今年可望訪台，黃介正說，國民黨歡迎任何民主國家的民意代表訪台，而且也有適當管道跟中國大陸講說歡迎麥卡錫來並不是搞台獨，有的黨在應對這件事的時候，「就是缺乏了跟北京打招呼這一塊。」